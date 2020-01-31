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Başkan Gökhan Yüksel, devam eden projeleri yerinde inceledi

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde hizmete sunulacak olan projeleri yerinde inceledi.Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personel ile birlikte ilk olarak Atalar Futbol Sahasında incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, çalışmalarda gelinen nokta hakkında bilgi aldı.Kartal Belediye Başkanı, daha sonra Topselvi ve Yalı Mahallelerinde bulunan proje alanlarını inceledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde hizmete sunulacak olan projeleri yerinde inceledi.
Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personel ile birlikte ilk olarak Atalar Futbol Sahasında incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, çalışmalarda gelinen nokta hakkında bilgi aldı.
Kartal Belediye Başkanı, daha sonra Topselvi ve Yalı Mahallelerinde bulunan proje alanlarını inceledi. Buradaki ziyaretinin ardından bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, esnaftan gelen talep ve önerileri not aldırdı.

"Hizmet seferberliği içindeyiz"
Yalı, Yunus ve Topselvi bölgesinin ihtiyaçlarını iyi bildiklerini, buna göre plan ve projeler hazırlandıklarını belirten Başkan Yüksel, "Spordan kültür sanata, sokaklarımızdan meydanlarımıza, en ufak detayına kadar komşularımızın ihtiyaçlarını gözeterek ve ilçemizin kent dokusunu koruyarak, söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Devam eden projeleri bir an önce tamamlamak ve komşularımızın kullanımına açmak için büyük bir seferberlik içindeyiz" diye konuştu.

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