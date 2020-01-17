YURTHABER
  4. Başkan Gökhan Yüksel, karne dağıtım gününe katıldı

Başkan Gökhan Yüksel, karne dağıtım gününe katıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu’ndaki öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu’ndaki öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Törene Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de katıldı.
Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu bahçesinde başlayan karne töreninde ilk olarak öğrencilerin folklor gösterisi gerçekleşti. Daha sonra okulun konferans salonunda devam eden tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başladı. Öğrencilerin şiir okuduğu ve okul korosunun şarkılar söylediği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Daha sonra Başkan Yüksel, Kaymakam Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tüysüz, sınıflara çıkarak karne dağıttılar.

"Büyüyünce Gökhan Başkan gibi olmak istiyorum"
Karne dağıtımı sırasında Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’in "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusunu yanıtlayan minik bir öğrenci, "Büyünce Gökhan Bey" olmak istiyorum diye yanıt verince sınıfta eğlenceli anlar yaşandı. Kaymakam Demir’in yaşanan konuşmayı Başkan Gökhan Yüksel’e aktarmasıyla minik öğrencinin yanına giden Başkan Yüksel, öğrenciyle bir süre sohbet etti.
Büyüyünce Başkan Gökhan Yüksel gibi olmak veya polis olmak istediğini söyleyen minik öğrenciye kendi çocukluğundan örnekler veren Başkan Yüksel, "Ben de senin gibiydim. Atalar’da bir ilköğretim okulundan senin gibi mezun oldum. Derslerime çalıştım, öğretmenlerimi üzmedim, kitap okudum, spor yaptım. Ondan sonra doğup büyüdüğüm ilçede hizmet edebilmek için çok çalıştım ve şimdi belediye başkanıyım. Dolayısıyla sen de olabilirsin. Ama polislik de çok önemli bir meslek. Artık büyüyünce kararını sen verirsin. Derslerinde başarılar diliyorum sana" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Şehit Astsubay Esma Çevik’in adı parkta yaşayacakŞehit Astsubay Esma Çevik’in adı parkta yaşayacak
Öğrencilere karne, öğretmenlere gülÖğrencilere karne, öğretmenlere gül
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Uluslararası Grafik Sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Yeni Sergisi İtü Rsg’de Açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.