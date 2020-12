Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da pek çok farklı iş kolunda çalışan esnaf ve iş yeri sahiplerini bünyesinde barından meslek odalarının başkanları ile Kartal Belediyesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda hem pandemi önlemleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar masaya yatırıldı hem de Kartal Belediyesinin gerçekleştirdiği projeler ve yapılan hizmetler anlatıldı.

Oda başkanlarının kendi iş kollarına ait sıkıntılarını da paylaştığı toplantıda Başkan Gökhan Yüksel, şu anda en önemli gündem maddelerinin sağlık olduğunu; ancak salgının ivme kaybetmesi ile beraber esnafa yardımcı olabilmek adına imkânlar dâhilinde ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Kartal esnafının her yağmur sonrası yaşadığı mağduriyet giderildi

Kartal’da ekonominin nabzını tutan meslek odalarının başkanları ve temsilcilerini ağırlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2019 Mart ayından itibaren gerçekleştirilen yatırım, hizmet ve projeleri sunum eşliğinde anlattı. Kartal’ın kanayan bir yarası olan altyapı sorununu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte çözdüklerini ve bölge esnafının her yağmur sonrası yaşadığı mağduriyeti giderdiklerini kaydeden Başkan Yüksel; ancak pandemi ile birlikte artık tek bir gündem maddesine yoğunlaştıklarını ifade etti.

Vatandaşın sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Başkan Gökhan Yüksel, kurdukları Komşu İletişim Merkezi ile birlikte bu sıkıntılı süreçte halkın yanında olduklarını söyledi. Salgının hızını artırması ile birlikte önlemlerin de ağırlaştığını ve bu süreçte esnafın da ağır bir yükle karşılaştığını belirten Başkan Yüksel, sıkıntıların farkında olduklarını ve çözüm noktasında işbirliğine açık olduklarını belirtti. Başkan Yüksel son olarak, pandemi önlemleri konusunda meslek odalarından gelen her talebi karşılamaya gayret ettiklerini vurgulayarak meslek odaları başkanları ile temsilcilerinin aktardığı görüş ve önerileri dinleyerek notlar aldı.

Kartal Belediyesi Başkanlık katında düzenlenen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Erol Demirci, Kartal Kadın ve Erkek Berberleri Esnaf Odası Başkanı Adem Etirli, Kartal Kamyon, Kamyonet, Minibüs, Otobüs, Otomobil ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Fikret Çelik, Kartal Umum Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mete Boyraz, Kartal Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirhan, İstanbul Mermerciler ve Granit İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aydın, Fırın İş Sendikası Kartal Temsilcisi Yaşar Tüylüoğlu, Ensaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi temsilcisi Hamit Çiftçi ile Kartal Kahvehaneciler Odası Başkanı Mehmet Boy katıldı.