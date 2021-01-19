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Başkan Gökhan Yüksel’den proje alanlarına çıkarma

19.01.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da planlanan projeler ile ilgili saha ziyaretleri gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da planlanan projeler ile ilgili saha ziyaretleri gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Ziyaretler kapsamında Başkan Yüksel ve teknik ekip Neyzen Tevfik Meydanı, Hürriyet Caddesi, Hamam Sokak, Atatürk Parkı, Ankara Caddesi ve Rıhtım Caddesi’ne giderek başlatılacak çalışmalar ile alakalı bilgilendirmede bulundu. Başkan Yüksel, ziyaret edilen bölgelerde yakın zamanda yenileme çalışmalarının başlayacağını kaydetti.

"Kartal’ı canlandıracak işler yapmaya devam edeceğiz"
Yeni projeler hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel, “Kartal’ın önemli bir cazibe merkezi olması için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Var olan parklarımızı yenilerken, yeni parklarımızı da komşularımızın hizmetine açıyoruz. Kent merkezimizi, yeşil odaklı, çevreci ve yaşanabilir bir hale getirmek için Spor Caddesi’ni tamamen yenileyerek ‘Prestij Caddesi’ oluşturacağız. Bu çalışma aşağı yaklaştığında Neyzen Tevfik Meydanı’nda da bir yenileme çalışmasını başlatmış olacağız. Neyzen Tevfik Meydanı ve yolun karşısındaki alan yenilenecek. Daha çok oturma alanı, rekreasyon alanı, peyzaj alanı olacak. Bu meydan yenilenip ışık ışıl olduktan sonra, tren yolunun altındaki alanda da bir yenilik çalışması olacak. Bu konuda TCDD’den onay bekliyoruz. Buranın aşağısı da Hürriyet Caddesi, uzun süredir proje detayları üzerinde çalışıyoruz. Hürriyet Caddesi, Hamam Sokak, Ankara Caddesi ve Rıhtım Caddesi’nde yenileme süreci başlıyor. Bu alandaki metruk görüntüye son vereceğiz. Bu caddeler, İBB Kentsel Tasarım Ofisi ve Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü ortak çalışması ile yenilenecek. Bu anlamda, Kartal’ı canlandıracak işler yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Atatürk Parkı ve çay bahçesi yenileniyor
Kartal sahilindeki Atatürk Parkı ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal sahilde, balıkçılar çarşısının karşısındaki Atatürk Parkı’nda, çay bahçemizde bir takım çalışmalarımız olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber bu alanda çalışmalarımıza başlıyoruz. Yakın zamanda bu parkımızda yeni bir rekreasyon alanı oluşturacağız. Daha yeşil ve daha çok çocuk oyun alanı olan ve aynı zamanda komşularımızın gelip rahatlıkla çay ve kahve içebilecekleri bir sosyal tesisimiz de olacak. Yakın zamanda çalışmalar başlıyor, projemiz hayata geçmiş olacak" dedi.

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