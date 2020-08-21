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Başkan Gökhan Yüksel’in gece mesaisi

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi’nde gece saatlerinde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarını inceledi.Başkan Gökhan Yüksel Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi’ne gelerek, gece geç saatlerde devam eden asfalt serim çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, yapılması gerekenler hakkında talimat verdi.Kartal Belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçenin birçok yerinde asfalt serim çalışması gerçekleştirdiğini belirten Kartal Belediye Başkanı, “Bu gece Atalar Mahallemizin Çanakkale Caddesi’ndeyiz.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi’nde gece saatlerinde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarını inceledi.
Başkan Gökhan Yüksel Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi’ne gelerek, gece geç saatlerde devam eden asfalt serim çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, yapılması gerekenler hakkında talimat verdi.
Kartal Belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçenin birçok yerinde asfalt serim çalışması gerçekleştirdiğini belirten Kartal Belediye Başkanı, “Bu gece Atalar Mahallemizin Çanakkale Caddesi’ndeyiz. Ekiplerimiz gece geç saatlere kadar asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Kartal’da, birçok noktada yoğun olarak asfalt serim çalışması gerçekleştiriyoruz. Kısa sürede, birçok yolumuzu yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Emek veren tüm arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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