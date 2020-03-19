YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Göksu: "Bütün kamu çalışanları dönüşümlü çalıştırılmalıdır"

Başkan Göksu: "Bütün kamu çalışanları dönüşümlü çalıştırılmalıdır"

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.03.2020 17:34 | Son Güncelleme

Büro Memur Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muzaffer Göksu; "Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) kaynaklı sıkıntılar meydana gelmeden bütün kamu çalışanlarına yönelik yukarıda saymış olduğumuz tedbirler bir an önce alınmalıdır" dedi.Yaptığı basın açıklamasında kamu çalışanlarının risk altında olduğunu belirten Kalkan; "Bilindiği üzere yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) ile ilgili okulların eğitimine ara verilmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge ile bu koronavirüse karşı tedbirler alınmaktadır.

Başkan Göksu: "Bütün kamu çalışanları dönüşümlü çalıştırılmalıdır"

Büro Memur Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muzaffer Göksu; "Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) kaynaklı sıkıntılar meydana gelmeden bütün kamu çalışanlarına yönelik yukarıda saymış olduğumuz tedbirler bir an önce alınmalıdır" dedi.
Yaptığı basın açıklamasında kamu çalışanlarının risk altında olduğunu belirten Kalkan; "Bilindiği üzere yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) ile ilgili okulların eğitimine ara verilmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge ile bu koronavirüse karşı tedbirler alınmaktadır. Bütün bu tedbirlere rağmen kamu çalışanları halen risk altındadırlar. Cumhurbaşkanımızın Covid-19 mücadelesindeki alınan karaları destekliyoruz. Okul öncesi yada okul çağındaki bakıma muhtaç çocuğu bulunan kadınlar çocukların hasta olmaması için yeni bir karara kadar idari izinli sayılması tedbir açısından uygun olacaktır. Bu konuya ek olarak; vatandaşlarımızın vergi ödemek için geldiği vergi dairesi çalışanları, iş arayan vatandaşın geldiği İşkur çalışanları, gümrük kapılarında ve havalimanlarında yurt dışından gelen vatandaşlar ile iletişim halinde olan ticaret bakanlığı çalışanları, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı personelleri, ve sayamadığımız diğer kamu kurumlarında çalışan diğer personeller ile ilgili sendikamızın talepleri; bütün bu kurumların personellerine yönelik bayram tatillerinde uygulanan idari izin uygulaması veya dönüşümlü çalışma sistemi getirilmelidir. Mücbir sebep dolayısıyla beyanname verme, tebliğat, haciz vs. ile ilgili süreler durdurulmalı, gümrük kapılarından yurda giren yabancı uyruklu vatandaşlara girişleri kapatmalı, kurum yemekhanelerinde toplu halde değil, küçük guruplar halinde yemek yenilmelidir. Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) kaynaklı sıkıntılar meydana gelmeden bütün kamu çalışanlarına yönelik yukarıda saymış olduğumuz tedbirler bir an önce alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Erin, Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Motosiklet tamircilerine eş zamanlı operasyon

Motosiklet tamircilerine eş zamanlı operasyon

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:14
Sabah
06:36
Öğle
12:51
İkindi
16:15
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti

Kayserispor Alt Yapı Sorumlusu değişti

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.