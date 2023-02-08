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Başkan gözyaşlarını tutamadı, Erdemli’den 35 araçlık yaşam desteği gönderildi

08.02.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Erdemli Belediyesi tarafından başlatılan yardım seferberliğinde ilk 48 saat içinde 35 araçlık gıda ve yaşam malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Başkan gözyaşlarını tutamadı, Erdemli’den 35 araçlık yaşam desteği gönderildi

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin hemen ardından Mersin Erdemli Belediyesi yardım çağrısında bulundu. Çağrı ile birlikte Erdemli Belediyesi Turizm Karşılama Merkezi’ne akın eden vatandaşlar ihtiyaç duyulan battaniye, mont, soba ve temel yaşam malzemesi getirdi. 48 saat içinde toplanan 35 kamyonluk yaşam desteği Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye’ye gönderildi.
Deprem bölgesine yapılan destekle ilgili gazetecilere bilgi veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise konuşma esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Deprem bölgesine belediyeden 31 kepçe ve 33 kişilik arama kurtarma ekibinin de gönderildiği öğrenildi.

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