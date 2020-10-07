Başkan Güder, din görevlilerinin haftasını kutladı

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçe Müftüsü Hüseyin Özdemir’i ziyaret ederek haftasını kutladı.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan ve büyük bir coşkuya sahne olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, bu yıl pandemi nedeniyle yerini çeşitli ziyaretlere bıraktı. Hafta münasebetiyle Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Battalgazi ilçe Müftüsü Hüseyin Özdemir’i makamında ziyaret ederek, haftasını kutladı. Ziyarette, camilerin etkin işlevleri, yüz yüze açılacak kurslar ve camilerin ihtiyaçları ele alınırken, İslam tarihinde camilerin önemine de dikkat çekildi. İlçe Müftüsü Özdemir, yapılan ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, müftülük olarak camiler ve din görevlilerine olan destekleri için Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

Müftü Özdemir: “Bizleri hiçbir zaman unutmuyorlar”

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 1-7 Ekin tarihileri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutluyoruz. Bu hafta münasebetiyle biz kutlama düzeni içerisinde değil, her yıl bir tema belirleyerek, bu tema çerçevesinde topluma bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Hafta boyunca dijital ortamlarda cami ile ilim bağlantısını anlatıyoruz. Camilerin ilim ve bilimin merkezi olmasını, tarihte gördüğü fonksiyonu bugün nasıl icra ederiz bunları anlatıyoruz. Bu münasebetiyle bugün bizleri ziyarete gelen kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve ilçe başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ziyaretleri bizleri mutlu etti. Bizleri unutmadılar. Bizleri hiçbir zaman unutmuyorlar” ifadelerini kullandı.