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  4. Başkan Güder, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Başkan Güder, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

MALATYA HABERLERİ  | 17.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönemi karnelerini dağıtarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.Başkan Güder, Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu ile Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi’nde karne ve hediye dağıttı.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yarıyıl tatili dolayısıyla tatile çıkacak olan öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunarak, "Bugün çocuklarımız için özel bir gün.

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönemi karnelerini dağıtarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Başkan Güder, Tevfik Memnune Gültekin İlkokulu ile Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi’nde karne ve hediye dağıttı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yarıyıl tatili dolayısıyla tatile çıkacak olan öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunarak, "Bugün çocuklarımız için özel bir gün. Çocuklarımızın bu sevinçli günlerine ortak olmak ve sevinçlerini paylaşmak istedik. Her çalışmanın bir karşılığı vardır. Herkes çalışmasının karşılığını bir gün mutlaka görecektir. Öğrencilerimiz 2019-2020 öğretim yılında göstermiş oldukları performansın sonuçlarını bugün alacaklar. Bir ülkenin gelişmişliği o ülkede yapılan eğitimle ve öğretimle doğrudan alakalıdır. Eğitim ve Öğretim ne kadar doğru bir şekilde çocuklarımıza verilirse o çocuklarımız ülkenin geleceğinde o kadar iyi bir söz sahibi olacaklardır. Bu açıdan öncelikle emek sarf eden anne ve babalara teşekkür ediyorum. Onları en iyi şekilde eğiterek öğrenme yeteneklerini kazandırdıkları için öğretmenlerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimizi ne kadar güzel bir şekilde inşa edersek yarınlarımız o denli aydınlık olacaktır. Umudumuz ve ümidimiz gelişmiş, modern, çağdaş dünya üzerinde çok daha fazla söz sahibi olmalarıdır. Bu çocuklarımız üzerinden daha modern Türkiye’yi inşa etmek istiyoruz. Gayretimiz ve çabamız bu yönde. Çocuklarımızı iyi bir şekilde eğiterek yarınlara yetiştirmemiz lazım. Yarınlarımızın teminatı olan bu çocuklarımıza aynı zamanda tarihimiz gelenek ve göreneklerimiz ve kültürel derinliklerimizi de unutmamak ve unutturmamamız gerekiyor" dedi.
Başkan Güder’in konuşmasının ardından öğrencilere karneleri ve hediyelerini verildi. İlk karnesini Battalgazi Belediye Başkanının elinden alan minikler ve ailelerinin yaşadıkları mutluluklara şahitlik eden Başkan Güder onlara çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.

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