Başkan Güder yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri yalnız bırakmadı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı yüz yüze eğitim kararı ile okula yeniden başlayan Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak olarak, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi dersler dilediğinde bulundu. Tüm Türkiye’de korona virüs pandemisi önlemleriyle geçen ay açılan birinci sınıflar ve ana sınıfların yanı sıra ilkokulda 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıf, lise hazırlık ve 12’nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde yüz yüze 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi başladı. Malatya’da toplam 83 bin 297 öğrenci ve Battalgazi’de ise 33 bin 762 öğrenci yüz yüze eğitime başlarken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Milli Eğitim İlçe Müdürü Ali Kaçmaz ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile birlikte Hacı Hüseyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 12.sınıf öğrencilerinin heyecanlarına ortak oldular. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Güder, sınıflarda da maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulundu. Duygusal ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyulan yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenciler ve öğretmenleri ziyaret ederek iyi dersler dileyen Başkan Güder, öğrencilere dezenfektan seti ve Battalgazi Belediyesi’nin gençlik yatırımlarının yer aldığı gençlerin büyük beğeniyle takip ettiği Lisezone dergisinin Eylül sayısını hediye etti.

81 ilde 81 okula kayısı çekirdeği dağıtımı devam etti

Battalgazi Belediye’si tarafından 81 kentte 81 okulda ders başı yapan öğrencilere kayısı ve kayısı çekirdeği dağıtımı devam etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çocukların okula döndükleri ilk teneffüsün 40 dakika müjdesi vermesinin ardından, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de 81 ilde 81 okulda öğrenim gören çocukların ‘Kayısı Çekirdeği’ ile yanlarında olacakları sözünü vermişti. Geçen ay açılan birinci sınıflar ve ana sınıfları ile sözünü tutan Başkan Güder, bugünde yüz yüze eğitimin ikinci kademesinde açılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verdiği sözü tuttu.

Kaçmaz: “Başkanımız eğitime büyük destek veriyor”

Eğitime verdiği destekten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “21 Eylül’de 1. sınıflarımız. 28 Eylül’de meslek Liselerimizin uygulamalı dersleri için okullarımız açılmıştı. Bugün ise 8 ve 12. sınıflarlarımız ile birlikte 2.3 ve 4.sınıflarımızda eğitim ve öğretime başladı. Eğitim ve öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bugün okulumuzu ziyaret ederek, dezenfektan seti ve öğrencilerimize için özel hazırlanan dergilerini dağıttılar. Başkanımız eğitime büyük destek veriyor. Eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı da başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.