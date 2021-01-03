Başkan Güder’den Karakaya Baraj Gölüne prestij proje

Malatya Battalgazi’nin çehresini değiştiren Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeye vizyon bir proje daha kazandırıyor. Karakaya Baraj Gölü rezervuar alanında hayata geçirilecek ‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesinin ilk adımını DSİ ile birlikte atan Başkan Güder, “Battalgazi’nin yarınları çok daha güzel olacak” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in vizyon projelerinden biri daha Battalgazi’de hayat geçiyor. Kültür ve tarih turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Battalgazi’nin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve aynı zamanda tanıtımına katkı sağlayacak olan ‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesinin ilk adımı Battalgazi Belediyesi ve Devlet Su İşleri 9.Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile atıldı. Karakaya Baraj Gölü rezervuar alanında hayata geçirilecek 3 milyon 500 bin TL bütçeli ‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesi, ilçenin turizm altyapısının gelişmesini hız kazandıracak. Kültür, Turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilan edilen Karakaya Baraj Gölü’nün sahip olduğu eşsiz turizm değerlerini ortaya koyarak, bölgede sürdürülebilir bir turizm destinasyonu olabilmesi için tüketicilerin ve turistlerin ihtiyaçları doğrultusunda doğayla iç içe ve doğa dostu bir alan oluşturulması hedeflenen bu büyük proje, ilçede ilk olma özelliği de taşıyor.

Prestij projenin ilk adımı atıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar arasında imzalanan protokol törenine, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da katıldı. Battalgazi ilçesi için tarihi bir ana tanıklık ettiğinin altını çizen Milletvekili Çalık, ilçeye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Daha yaşanabilir Battalgazi inşa çalışmaları doğrultusunda önemli bir imza atıldığını dile getiren Başkan Güder, bölgeye ekonomik açıdan önemli kazanımlar sağlayacak proje ile tur operatörleri, lokantacılık, yöresel mutfak unsurları, turizm sektörüne bağlı iş kollarının harekete geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti. “Güzel bir proje hayata geçiyor”

Battalgazi’ye kazandırılacak olan güzel bir projenin Battalgazi Belediyesi ile protokolünü imzaladıklarını vurgulayan Devlet Su İşleri 9.Bölge Müdürü Mahmut Dündar, “Battalgazi Belediyemiz tarafından turizm amaçlı Karakaya Barajı çevresinde yapılacak proje için imzalarımızı attık. İnşallah çok güzel bir proje hayata geçirilecek. Bu projenin Malatya’ya ve Battalgazi’ye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’mizi turizm cennetine dönüştüreceğiz”

Battalgazi’yi turizm cennetine dönüştürmek için prestij bir projeyi hayata geçireceklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi bölgemizde bulunan Karakaya Baraj göleti çevresinin rekreasyon alanı yapılması ve o bölgenin turizme kazandırılması noktasında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte bir çalışma başlatmıştık. Battalgazi Belediyesi olarak çalışmamızı tamamladık. İlçemize prestij bir proje daha kazandırıyoruz. Battalgazi’mizi turizm cennetine dönüştüreceğiz. Battalgazi’nin yarınları çok daha güzel olacak. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen milletvekilimiz sayın Öznur Çalık hanımefendiye ve Tarım Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. “Başkanımız güzel projelere imza atıyor”

Battalgazi Belediyesi’nin ilçede güzel projelere imza attığını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, çok güzel bir proje hazırlamış. Bu hazırlanan proje çerçevesinde Karakaya Barajı çevresinde rekreasyon çalışması yapılması ve daha sonrasında ise çok güzel bir yüzen restoran projesi hazırlanmış. Alanın devir işlemleri kısa süre içinde Battalgazi Belediyesi’ne yapıldı. Bugünde devir protokolleri imzalandı. Ayrıca Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de bölgeye güzel bir turizm alanı kavuşturduğu içinde canı gönülden teşekkür ediyorum. Başkanımız ilçede güzel projelere imza atıyor. Malatya’mıza ve Battalgazi’ye hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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