Başkan Güder’den Rektör Karabulut’a ziyaret

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret ederek, üniversitenin Battalgazi Tarım yerleşkesinde yapılacak olan ve yürütülen projeler ile çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ziyaretin çalışmalar için istişare amaçlı olduğunu ifade ederek, ziyaret için teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Üniversitemizin ilk yerleşkesi olması nedeniyle Battalgazi’deki Tarım Yerleşkemiz bizim için medarı iftiharımızdır. Biz her daim bizim kapımız açıktır, burası Malatya’nı kendi öz üniversitesidir. Üniversitemizin Malatyalı hemşehrimiz merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın ismini taşıması onur ve gurur kaynağımızdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversitemizin Malatya’da açılmasını istemesinin sebebi merhum Turgut Özal’ın isminin yaşatılmasıydı. Gelişim sürecinde çok güzel projelerimiz var. Süreç içinde bunları kamuoyu ile paylaşacağız. Amacımız, üniversitemizi uluslararası marka bir üniversite yapmak, ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine aynı zamanda katma değer sağlamaktır. Bizlere güzel ev sahipliği gösterilmesi konusundaki hassasiyetten dolayı Battalgazi Belediyesi Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyoruz. Bizler akademik kadrolarımızla burada bilim yapacağız. Sizlerde burada birer yerel otorite ve dinamikler olarak Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye Başkanlarımız ile koordineli olarak, milletvekillerimizin de desteği ile üniversitemizin önümüzdeki süreçte 5 yıl içinde öğrenci sayısını 10 bin ile 20 bine ulaşacak şekilde çalışma yürütüyoruz. Bizlerde Battalgazi Belediyemizin her türlü projesine partner olmak ve bilimsel katkı sunma ve elimizden geleni yapma konusunda hazırız. Ziyaret için teşekkür ediyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise "Malatya’da ikinci bir üniversitenin kurulması, Malatya için, bizler için ayrıcalık olarak biz kabul ediyoruz. Bu bağlamda daha önce siyasetin içinde iken, Malatya’da ikinci bir üniversitenin kesinlikle kurulması gerektiğini, bu hususta milletvekillerimiz başta olmak üzere parti teşkilatımızla beraber o zaman bir çaba sarf etmiştik. Şükürler olsun ikinci üniversitemiz Malatyamıza ve Battalgazimize kurulmuş oldu ve isminin Özal ile anılmış olması da bizim için bir ayrıcalıktır, aslında Malatyalı olmak bir ayrıcalıktır. Çünkü Malatya dediğimizde 81 il içerisinde fikirlerin, düşüncelerin neşv-ü nem olduğu, kök saldığı ve buradan Türkiye’ye yayıldığı bir il olarak biliyoruz" ifadelerini kullandı.

“Tuttuğunu koparan bir rektörümüzdür”

Malatya’nın herkes için ortak payda olduğuna dikkat çeken Güder, “ Gerek üniversitemiz, gerek idari kadrolarımız olsun hepimizin amacı özelde Malatya’mızı hakkettiği yere taşımak, bunun için çaba ve gayret sarf etmek. Bu yönüyle üniversiteler önemli işler yükleniyorlar. Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u daha önceden de tanıyoruz, hakikaten azimli, kararlı ve dirayet sahibi bir hocamız. Kendileri rektör olarak atandığında Malatya’nın bir değer kazandığını biz o zamanda dile getirmiştik. Tuttuğunu koparan bir rektörün ikinci kurulan üniversitemize atanmış olması bizleri sevindirmiştir. Hep birlikte Turgut Özal Üniversitemize, Malatya’mıza, Battalgazi’mize ne kazandırırız, onun çabası ve gayreti içindeyiz. Zaman zaman medyada bizler adına yanlış algılar yürütülebiliyor. Ama biz biriz ve bir bütünün parçalarıyız” şeklinde konuştu.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Karabulut ile Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Battalgazi Tarım Yerleşkesine yeni yapılacak olan projeler konusunda istişare de bulundular.

