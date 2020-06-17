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Başkan Güder’den şehit ailesine taziye ziyareti

MALATYA HABERLERİ  | 17.06.2020 12:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde görevi sırasında bir aracın çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Fatih Kara’nın Malatya’daki baba ocağını ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder taziye ziyaretlerinde bulundu.Körfez ilçesi Kirazlı Yalı mevkiinde trafik denetim kontrol noktasında bir aracın çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Fatih Kara (28)’nın memleketi Malatya’da babaocağına acı haber ulaştı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde görevi sırasında bir aracın çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Fatih Kara’nın Malatya’daki baba ocağını ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder taziye ziyaretlerinde bulundu.
Körfez ilçesi Kirazlı Yalı mevkiinde trafik denetim kontrol noktasında bir aracın çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Fatih Kara (28)’nın memleketi Malatya’da babaocağına acı haber ulaştı. Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesinde bulunan şehit polisin baba ocağına Türk Bayrakları asılırken, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki törenin ardından Malatya’ya uğurlanan şehit polisin cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Şehir Mezarlığında kılınacak cenaze namazı ile birlikte defnedileceği öğrenildi.

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