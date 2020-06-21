Başkan Güder’den şehit babasına Babalar Günü ziyareti

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Babalar Günü nedeniyle şehit babası Mustafa Kaplan’ı evinde ziyaret etti. Babalar günü nedeniyle şehit Candaş Kaplan’ın babası Mustafa Kaplan’ı evinde ziyaret ederek babalar gününü kutlayan Başkan Güder, Ailece Sağlıklı uzun ömürler dileyerek şehit ailesine Türk bayrağı hediye etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu 2017 yılında şehit olan Candaş Kaplan’ın ailesine Babalar günü dolayısıyla ziyarette bulundu. Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Güder, “Bugün rahatça bu topraklarda dolaşıyorsak kanıyla, canıyla savaşan şehitlerimizin sayesindedir” dedi.

Kaplan: “Başkanıma teşekkür ediyorum”

Babalar Günü’nde kendilerini unutmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden Şehit Babası Mustafa Kaplan, “ Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder’e bu güzel anlamlı günde bizi unutmadığı için çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan Başkan Güder’in bu ziyareti bizi onurlandırdı. Şehit ailelerine sahip çıkan devletimize de Başkanımız Osman Güder’in huzurunda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.