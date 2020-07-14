Başkan Güder’den Sosyal Yaşam Merkezi’ne övgü

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 7 Temmuz itibariyle başlayan yaz okulunda öğrenciler için farklı sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Covid 19 salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı Sosyal Yaşam Merkezi’nde yaz okuluna katılan öğrencilerin eğitimlerini izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ailelere seslenerek, çocuklarını gönül rahatlığıyla Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezin’deki kurslara göndermeleri tavsiyesinde bulundu. Özellikle Covid 19 sürecinde evlerinden dışarı çıkamayan ve sosyal aktivitelere katılamayan çocuklar Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde hem stres atıyor hem de eğitim alıyor. Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde açılan yaz okulunda çocuklar, Yüzme, Futbol, Müzik, İngilizce, Satranç, Basketbol, Masa Tenisi ve Resim kurslarına katılabiliyor.

Sosyal Yaşam Merkezi’nde korona virüse karşı tedbir alınıyor

Covid 19 süreci sonrasında yeni normale geçilmesiyle yeniden hizmet vermeye başlayan Sosyal Merkezi’nde çocukların sağlığı için gerekli tüm önlemler en üst seviyede tutuluyor. Bina, oyun alanları, kurs verilen sınıflar ve çocukların sıklıkla temas ettiği noktalar ile çocukların spor yaptığı alanlar sürekli dezenfekte edilirken, havuzlarda suların kloru sürekli kontrol ediliyor.