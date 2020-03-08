YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Başkan Güler Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personelleri unutmadı

Başkan Güler Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personelleri unutmadı

ORDU HABERLERİ  | 08.03.2020 15:00 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye bünyesinde çalışan kadın personelleri unutmayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.Tüm dünyada 8 Mart tarihinde kutlanan Kadınlar Günü vesilesiyle tüm birimleri tek tek gezerek çalışan kadın personellere kırmızı karanfil dağıtıp, çikolata ikramında bulanan Başkan Güler, tüm kadınların nice 8 Martlara ulaşmalarını temenni etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye bünyesinde çalışan kadın personelleri unutmayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Tüm dünyada 8 Mart tarihinde kutlanan Kadınlar Günü vesilesiyle tüm birimleri tek tek gezerek çalışan kadın personellere kırmızı karanfil dağıtıp, çikolata ikramında bulanan Başkan Güler, tüm kadınların nice 8 Martlara ulaşmalarını temenni etti. Yaşamın her alanında olan kadınların sadece bir gün değil her gün el üstünde tutulması gerektiğini dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, “Belediyemizin en dinamik en çalışkan pırlantalarına çiçekler dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladık. Onlar bizim en değerli varlıklarımız. Yaşamımızın her alanında olan kadınlarımızı sadece bir gün değil her gün el üstünde tutmalıyız. Tüm kadınların daha nice Kadınlar Günü’ne ulaşmalarını temenni ediyor; huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir hayat diliyorum” şeklinde konuştu.
Kadın personeller Başkan Güler’in jesti karşısında mutlu olurken, teşekkürlerini ilettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Ordu Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
12:44
İkindi
15:58
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

Ordu Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Doğa Eczanesi
Altinordu
Onur Eczanesi
Altinordu
Yeniçarşı Eczanesi
Altinordu
Bulut Eczanesi
Fatsa
Merkez Eczanesi
Fatsa
Çağdaş Eczanesi
Unye
Tiyaloğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elektrik prizi yangına neden oldu

Elektrik prizi yangına neden oldu

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.