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Başkan Güler’in Kurban Bayramı mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 29.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Güler mesajında, “Bu manevi günlerde, Milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini ve gazilerimizi unutmamalı, küçükler sevindirilip, büyüklerin hayır duaları alınmalıdır.

Başkan Güler’in Kurban Bayramı mesajı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Güler mesajında, “Bu manevi günlerde, Milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini ve gazilerimizi unutmamalı, küçükler sevindirilip, büyüklerin hayır duaları alınmalıdır. Bayramlar birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlarımız, aynı zamanda kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bu manevi günlerde, Milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini ve gazilerimizi unutmamalı, küçükler sevindirilip, büyüklerin hayır duaları alınmalıdır. Bu sene ne yazık ki buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derin etkilerini yaşadığımız salgın nedeni ile bu seneki bayram kutlamalarımızda el öpmek yerine sevgimizi göstermeli, kontrollü sosyal hayatı alışkanlık haline getirmeliyiz. Vatandaşlarımızdan ricam; kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için maskesiz sokağa çıkmasınlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet etsinler.
Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bayramlara kavuşmak temennisiyle, aziz milletimizin ve İslam alemin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, bayramın insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum” dedi.

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