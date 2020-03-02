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Başkan Gülsoy: “Askerimize bu acımasız saldırıyı düzenleyenler bedelini ödeyecekler”

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 11:56 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası(KTO) ve Kayseri Sanayi Odası(KAYSO) öncülüğünde, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer odalar bir araya gelerek, İdlib’te gerçekleşen saldırıyı kınamak için Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan İdlib’te gerçekleşen saldırıyı kınamak için basın açıklaması yaptı.

Başkan Gülsoy: “Askerimize bu acımasız saldırıyı düzenleyenler bedelini ödeyecekler”

Kayseri Ticaret Odası(KTO) ve Kayseri Sanayi Odası(KAYSO) öncülüğünde, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer odalar bir araya gelerek, İdlib’te gerçekleşen saldırıyı kınamak için Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan İdlib’te gerçekleşen saldırıyı kınamak için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Askerimize bu acımasız saldırıyı düzenleyenler bedelini ödeyecekler” dedi.
KTO Rİfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen basın açıklamasına KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, diğer STK ve oda başkanları katıldı.
Ortak yapılan basın açıklamasında KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, şu ifadelere yer verdi:
“Şu an 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz, karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. ‘Bahar Kalkanı’ harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.”

Başkan Gülsoy: “Askerimize bu acımasız saldırıyı düzenleyenler bedelini ödeyecekler”

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