Başkan Gülsoy: "Berat gecesinde yenilenme ümidiyle tövbe edelim"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan-ı Şerifin habercisi olan Berat gecesine kavuşmanın sevincini yaşadığımızı belirten Başkan Gülsoy mesajında “Berat Kandili; gönüllerimizi tövbe ve istiğfar ile arındıracağımız özel bir gecedir” dedi. Gülsoy, “Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. Bu özel gecede yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe edelim. İşlenmemiş günahlar için Allah’a sığınalım. Yüce Mevla’mız, günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş yüreğini imana açmış, ömrünü Salih amellere adamış kullar olarak Ramazan’a ulaşmamızı nasip eylesin.” ifadelerini kullandı. Başkan Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü;

“Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimiz başta olmak üzere tüm Kayserili hemşehrilerimizin, Türk ve İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, bu gecenin tüm dünyayı saran, ülkemizde etkili olan salgın belasından biran önce kurtulmamıza vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

