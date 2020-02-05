Başkan Gülsoy: “Kayseri olarak memleketimiz için gayretle çalışacağız”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Kayseri olarak memleketimiz için gayretle çalışacağız” dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, açıklanan ihracat rakamlarına ilişkin, “Ocak ayında ihracatımız, yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık. İhracattaki rekor artışın etkisiyle ihracatın ithalatı karşılama oranı da Ocak ayında yüzde 76,8 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiş durumda. Bu rakamlar, yeni bir rekorun müjdesi olup, iş dünyası için 2020’nin daha verimli geçeceğinin habercisidir” dedi.

Türkiye ekonomisinde 2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren yükseliş olduğunu, bu yükselişin Kayseri ekonomisine de yansıdığını ve güçlü Türkiye’de güçlü Kayseri olabilme yolunda emin adımlarla ilerlendiğini kaydeden Başkan Gülsoy, “2019 yılı Kayseri ihracatımız ise 5,88 artış ile 2 milyar 210 milyon 762 bin 194 dolar olup, Serbest Bölge ile birlikte 2 milyar 495 milyon dolarlık seviyeye ulaştı. 2019 verilerine göre 10. sıraya yükseldik. Bu bağlamda Kayserili hemşehrilerimize, ihracatçılarımıza, çalışkan teşekkür ediyoruz. Bizler iş dünyası olarak her ne sorun olursa olsun hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, yılmadan, memleketimiz için ülkemiz için çalışmalıyız dedik ve öyle de yaptık. Aynı şekilde hatta daha fazla azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

