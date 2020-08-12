Başkan Gültak, kamptaki anneler ve kızlarıyla buluştu

Kız Projesi” kapsamında, Silifke kampına tatile gönderilen anneler ile kızlarını ziyaret ederek, birlikte ebru yaptı, halk oyunlarına katılıp, taş boyadı.

Başkanı Gültak, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizesinde; Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteğiyle Silifke Kapızlı kampına gönderilen anneler ile kızlarını ziyaret etti. Gültak’a, eşi Behiye Gültak da eşlik etti.

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı, maske ve sosyal mesafe kurallarının gözetildiği kampa giden anneler ile kızlarına, burada usta öğreticiler tarafından ebru sanatı, takı tasarım, taş boyama, örgü, halk oyunları ve farklı aktiviteler sunuldu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde Başkan Gültak da eline fırça alarak bir ebru resmi çizdi.

“Eğleniyor, öğreniyor ve yeteneklerini keşfediyorlar”

Proje hakkında bir değerlendirme yapan Başkan Gültak, “Amacımız, annelerimiz ile kızlarını bir araya getirip, hem denizle buluşturmak hem de çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerle onlara güzel ve keyifli bir tatil yaşatmak. Onlara, Akdeniz’in sıcağından ve dört duvar arasından kurtarıp buralara getirip, unutamayacakları eğlenceli bir zaman yaşatmak istedik. Kamp yerimizde farklı masalarımız, istasyonlarımız var. Her masada da farklı yetenekleri ön plana çıkıyor annelerimiz ile kızları. Akşam da konser düzenleyeceğiz. Ailelerimiz, bir yandan denizle buluşup kamp yaparken, öte yandan eğlenecek ve eğitici kurslarla bir takım şeyler öğrenecekler” dedi.