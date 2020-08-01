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Başkan Gültak, kurban kesim yerlerini ziyaret etti

MERSİN HABERLERİ  | 01.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kurban Bayramı boyunca ilçe sınırları içerisinde kurulan modern ve ücretsiz kurban kesim yerlerini ziyaret ederek, kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşların bayramını kutladı.Ziyaretlerinde, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Gültak, modern, hijyenik ve dini hükümlere uygun olarak hazırlanan kesim yerlerinde kurbanlıklarını kesen vatandaşlarla sohbet etti, hal hatırlarını sordu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kurban Bayramı boyunca ilçe sınırları içerisinde kurulan modern ve ücretsiz kurban kesim yerlerini ziyaret ederek, kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşların bayramını kutladı.
Ziyaretlerinde, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Gültak, modern, hijyenik ve dini hükümlere uygun olarak hazırlanan kesim yerlerinde kurbanlıklarını kesen vatandaşlarla sohbet etti, hal hatırlarını sordu. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Kurbanlarımızı hem sağlıklı bir ortamda ve ücretsiz kestirdikten sonra, etlerimizi poşetlere koyup evimizin yolunu tutuyoruz. Geçmiş yıllarda zor şartlar altında kesim yapabiliyorduk. Hizmetten çok memnun kaldık. Başkanımız Gültak’a ve görevli personele teşekkür ediyoruz" dediler.
“Akdeniz halkı, her şeyin en güzeline layık”
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Akdeniz ilçesinde geçen sene 7 olan kurban kesim yerlerinin sayısını bu sene 20’ye çıkardıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız için hazırladığımız kesim yerlerinin hepsini tek tek gezdim. Halkımız gerçekten çok memnun. Vatandaşımızla da bayramlaşmış oldum. Bu hizmetler Akdeniz’e çok yakışıyor. Bu hizmetlerin çok daha güzellerini de ilerleyen yıllarda yapacağız. Kurban Bayramı, çok önemli bir bayram. İnsanlarımızın ücretsiz, temiz, hijyenik bir ortamda kurbanlıklarını kesmelerini sağlıyoruz. İnsanlarımız da gönül rahatlığıyla etlerini evlerine götürüyorlar. Tüm Akdeniz’in, Mersin’in, Türkiye’nin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun” dedi.

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