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Başkan Gültak, lösemili çocuklarla birlikte maske yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 05.11.2020 12:38 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliğinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) işbirliğinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. “LÖSEV’de Her Çocuk Kahraman” sloganıyla belediye binası önünde organize edilen etkinlikte, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, lösemili çocuklarla birlikte maske yaptı.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, LÖSEV “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” kapsamında, LÖSEV’e kayıtlı ve korona virüs salgını döneminde alınan tedbirler nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan lösemili çocuklar için belediye ile birlikte bir etkinliğe imza attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün de destekleri ve gönüllü tasarımcıların katılımı ile “maske tasarlama” etkinliği düzenlendi. Gönüllüler, hastalığı atlatan gençler ile ailelerinin yer aldığı etkinlikte, rengarenk ve birbirinden farklı çeşitli malzemeler kullanarak maske tasarlayan çocuklar gönüllerince bir gün yaşadı. Etkinlikte, depremle sarsılan İzmirliler de unutulmadı ve “Geçmiş Olsun İzmir! Hayatlarımıza umut ışığı olan lösemili çocuklarımız ile minik kahramanlarımız Elif ve Ayda’ya Mersin’den selam olsun” yazılı bir pankart asıldı.

Maskeler, Elif ve Ayda’ya da gönderilecek
Başkan yardımcıları ve birim müdürlere ili birlikte etkinliğe katılarak lösemili çocukların mutluluğuna ortak olan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da onlarla birlikte rengarenk maskeler tasarladı. Başkan Gültak, yaptığı açıklamada, “Belediyemiz ile LÖSEV ortaklığında yaptığımız etkinlikte, maskenin önemine dikkat çeken, farkındalık oluşturan bir program hazırladık. LÖSEV ve belediyemiz yetkililerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ve aileleriyle birlikte, şu an benim de bir tanesini taktığım farklı maskeler tasarladık” dedi.
İzmir depreminde saatler sonra enkazdan kurtarılan Elif ve Ayda’ya da burada yapılan maskelerden yollayacaklarını belirten Gültak, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, maskenin önemini ortaya koyarak farkındalık oluşturdukları için LÖSEV yetkililerine tekrar teşekkür ediyorum. Hasta çocuklarımızın tümüne de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
Çocuklarının mutluluğunu gören aileleri ise “LÖSEV her zaman yanımızda, çocuklarımız çok mutlu oldular. Akdeniz Belediyesine ve bugün yanımızda olup destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.
LÖSEV, bu yılki ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında’ çocuklara destek vermek için maskeyi sembol seçti. LÖSEV yetkilileri, bu etkinlikle amaçlarının; löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu insanlara duyurmak ve lösemi hastası çocukların yanında yer almalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

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