Başkan Gültak: "Yıllardır yanlış giden sisteme ’dur’ dedik"

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, geçmişte yapılan hatalar nedeniyle Akdeniz’de yaşayan vatandaşların hizmetlerden mahrum kaldığını belirterek, "Biz, yıllardır yanlış giden bu sisteme ‘dur’ diyoruz. Akdeniz’i birlikte dönüştürüp güzelleştireceğiz, hak ettiği hizmet, proje ve yatırımlarla kalkındıracağız" dedi.

Akdeniz Belediyesi Şubat ayı Meclisi Toplantısı, ikinci birleşim, birinci oturumu Başkan Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama ve bir önceki birleşim tutanaklarının kabulünden sonra gündem maddelerine geçilen Meclis’te, önceki toplantıda komisyonlara havale edilen gündem maddeleriyle ilgili komisyonlardan oy birliğiyle geçen raporlar, Meclis üyelerinin de oy birliğiyle kabul edildi. Söz alan meclis üyeleri, Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi ile Sabiha Gökçen Havaalanı’nda yaşanan uçak kazasında yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

"Akdeniz ve Mezitli’de dere ıslahları yapılmadığı sürece biz ahları, vahları daima işiteceğiz"

Meclis üyelerinin, çeşitli konulardaki fikir ve eleştirilerini yöneltmesinin ardından söz alan Başkan Gültak, Mersin’de son günlerde etkili olan ve yer yer sel ve su baskınlarına yol açan yağışlara dikkat çekerek, konuyu Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yeniden gündeme getireceklerini söyledi. Akdeniz ve Toroslar’ın kurtulmasının MESKİ’nin yapacağı yatırımlarla mümkün olacağını savunan Gültak, "Çavuşlu Deresi’nin bir buçuk kilometrelik kapalı kalan bölümü üzerindeki yapılar acilen kamulaştırılmalı. Bu alan kamulaştırılmadığı sürece Akdeniz ve Toroslar’ın bir kısmı daima diken üstünde olacağız. DSİ’den söz aldım, kamulaştırılması halinde gerekeni yapacaklar. Aklın yolu bir. Bu konuda artık fiiliyata geçmemiz gerek. Özellikle bütçe konusunda gereken desteği de sunacağım. Akdeniz ve Mezitli’de, dere ıslahları ve belli kamulaştırmalar yapılmadığı sürece, biz bu ahları, vahları daima işiteceğiz. İnsanlarımızın yaşadığı travmaları, maddi kayıplarını artık önlememiz gerekiyor" dedi.

Akdeniz’de birçok mahallenin altyapısının halen olmadığını, olanların da yetmediğini veya zaman içinde zarar gördüğünü kaydeden Gültak, MESKİ ve Büyükşehir’in bu konuda acil planlama yapması gerektiğini vurguladı. Sorunu sürekli gündeme getireceğinin altını çizen Gültak, “Fakat Akdeniz ilçesinin altyapı hizmetleri için Büyükşehir Belediye bütçesinden MESKİ’ye yıllık 1 milyon lira ayırarak bu işler çözülmez. Açıkçası bu bütçe ile hiçbir şeyi çözemeyiz" şeklinde konuştu.