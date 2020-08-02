YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Başkan Gültak’ın eşi, bayramda şehit ailelerini ziyaret etti

Başkan Gültak’ın eşi, bayramda şehit ailelerini ziyaret etti

MERSİN HABERLERİ  | 02.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın eşi Behiye Gültak, vatan savunmasında şehadet makamına erişen şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.Behiye Gültak liderliğinde, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün iş birliği ile başlatılan ’Şehit aileleri ile kurbanını paylaş’ projesi kapsamında kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın eşi Behiye Gültak, vatan savunmasında şehadet makamına erişen şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Behiye Gültak liderliğinde, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün iş birliği ile başlatılan ’Şehit aileleri ile kurbanını paylaş’ projesi kapsamında kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi. Behiye Gültak, hayırsever insanların yapmış olduğu kurban kesimlerinin şehit ailelerine ulaşmasında köprü vazifesi gördü. Gültak ve Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dağıtılan etler, 55 şehit hanesine ulaştı.
Akdeniz Belediyesi’nin bir diğer hizmeti de Kadın ve Aile Hizmetleri birimine ait manevi rehber uygulaması. Bu kapsamda şehit aileleri ile görüşülerek manevi ve psikolojik destek veriliyor.
Millet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını kaydeden Behiye Gültak, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle andığını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

Mersin Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
19:55
Yatsı
21:22

Mersin Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Güneş Eczanesi
Akdeniz
Pınar Eczanesi
Akdeniz
Yenimahalle Eczanesi
Akdeniz
Kaplan Eczanesi
Mezitli
Yalçın Eczanesi
Mezitli
Selçuklar Eczanesi
Toroslar
Yiğit Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bot komutanından Kaymakam Yalçın’a veda ziyareti

Bot komutanından Kaymakam Yalçın’a veda ziyareti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.