YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Başkan Gültekin: "Tarım Fuarı, Ticaret Borsası Alanı’nda yapılacak"

Başkan Gültekin: "Tarım Fuarı, Ticaret Borsası Alanı’nda yapılacak"

24.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nın bu yıl 25-29 Mayıs tarihleri arasında geçekleştirileceği belirtildi.Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, pandemi nedeniyle bir yıl ara veren fuar özellikle tarım sektörü tarafından büyük bir umutla beklendiğini ifade etti.12 yıldır sürdürülen Tarım Fuarı’nın bu yıl daha büyük ve daha modern bir alanda gerçekleştirileceğini belirten Gültekin, "Fuar alanımızın altyapı eksikliklerini gideriyoruz.

Kütahya Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı’nın bu yıl 25-29 Mayıs tarihleri arasında geçekleştirileceği belirtildi.
Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, pandemi nedeniyle bir yıl ara veren fuar özellikle tarım sektörü tarafından büyük bir umutla beklendiğini ifade etti.
12 yıldır sürdürülen Tarım Fuarı’nın bu yıl daha büyük ve daha modern bir alanda gerçekleştirileceğini belirten Gültekin, "Fuar alanımızın altyapı eksikliklerini gideriyoruz. Tüm üretici dostlarımızı fuarda güzel bir şekilde ağırlamak istiyoruz. 5 gün devam edecek olan Kütahya Tarım Fuarının 25 bin metrekare alanda gerçekleşmesi bekleniyor. Fuar süresinde çiftçilerimize yönelik çeşitli eğitim etkinliklerinin de düzenlenecek. Bilindiği gibi, Kütahya Tarım Fuarına Kütahya Tarım İl Müdürlüğü, Kütahya Ziraat Odaları , Kütahya Tarım Kredi Kooperatifleri, Kütahya Ticaret Borsası, TKDK ve Kütahya Panko Birlik, organizasyon komitesi içinde yer alıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği takviminde yer alan fuar için KOSGEB de destek sağlıyor" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlülerin unutulmayan gafları Ünlülerin unutulmayan gafları
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Şubat Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
13:18
İkindi
16:24
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Cuma

Dönmez Eczanesi
Merkez
Kurtuluş Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sağlık Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Merve Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kaymakam Yıldız’dan esnafa denetim

Kaymakam Yıldız’dan esnafa denetim

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bilecik’in acı günü

Bilecik’in acı günü

Şuhut Keklik Üretme İstasyonunda bu yıl 9 bin keklik üretimi hedefleniyor

Şuhut Keklik Üretme İstasyonunda bu yıl 9 bin keklik üretimi hedefleniyor

2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK:0 Çorum FK: 0

2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK:0 Çorum FK: 0

Diğer Haberler

Kütahya’da dolandırdı, Afyon’da yakalandı

Kütahya’da dolandırdı, Afyon’da yakalandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Dinç toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi Mehmet Dinç toprağa verildi

30 kadrolu işçinin sözleşmesi imzalandı

30 kadrolu işçinin sözleşmesi imzalandı

Kütahya Tasarım Teknokent’te Kuluçka Merkezi

Kütahya Tasarım Teknokent’te Kuluçka Merkezi

DPÜ’den Meslek Lisesi öğrencileri için uluslararası proje

DPÜ’den Meslek Lisesi öğrencileri için uluslararası proje

Pearson’dan DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’na Denklik Raporu

Pearson’dan DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’na Denklik Raporu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.