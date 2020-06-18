Başkan Gümrükçü, Birleşmiş Milletler 2020 Liderler Zirvesine katıldı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 15-16 Haziran tarihlerinde Birleşmiş Milletler Küresel Ağı (UNGC) tarafından online olarak düzenlenen 2020 Liderler Zirvesi kapsamındaki bölgesel ve uluslararası oturumlara aktif katılım sağladı.

2020 Liderler Zirvesinde; Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNGC direktörü Lise Kingo ve UNGC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paul Polman, yaptıkları konuşmalarla korona virüsü süreci sonrası dirençlilik politikalarına dair kritik paylaşımlarda bulundu. Liderler Zirvesinde, uluslararası iş birliği çağrısında bulunan tek belediye başkanı Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü oldu

’Covid-19 sonrası yeni sürdürülebilirlik liderliği tanımlamaları’, ’yerel uygulamaların küresel değişime yansımaları’, ’sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için iş birliği imkânları’ başlıklı oturumlar süresince özel sektör-kamu iş birliği imkanlarına dair en iyi örnekleri takip ederek, 2030 yılına Çiğli’deki kalkınma hamlesine güç ve dirençlilik sağlamak için kamu-özel sektör iş birliği çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletlerin online olarak düzenlediği 2020 Liderler Zirvesinde uluslararası iş birliği çağrısında bulunan ve İzmir bölgesinden toplantıya katılan tek ilçe Belediye Başkanı olan Gümrükçü, "Çok verimli bir toplantı oldu. Dünyanın değişik ülkelerinden yöneticileri, başkanları dinleme şansımız oldu. Covid-19 süreci ve sonrasına dair önemli bilgi paylaşımları yapıldı. Çiğli’nin doğal koruma alanı ile sanayi bölgesini bir arada içeren özel bir havza parçasına sahip olduğunu, kamu-özel sektör işbirliğiyle yeni sürdürülebilirlik temaları içeren dirençli bir yerel kalkınma modeli oluşturmanın gerekliliğini vurguladım; ayrıca uluslararası anlamda iş birliği çağrısında bulunduk. Covid-19 sonrası ekonomik düzelme ve değişim için birlikte çalışma, daha güçlü ve daha dayanıklı yapılar inşa etmek yolunda ortak hareket edilmesi kararı alındı. Biz Çiğli’yi uluslararası anlamda temsil etmeye devam edeceğiz."

