Başkan Gümrükçü, BM’nin online Covid-19 toplantısında

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen “Covid-19’a Karşı Yeni Liderlik Modelleri” konulu online seminerine katıldı.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformu tarafından gerçekleştirilen online seminerde, korona virüs (Covid-19) salgını sonucu oluşan küresel krize karşı nasıl tepkiler verilebileceği, hükümetlerin, sivil toplum kuruluşları (STK) ve özel sektörün nasıl iş birliği halinde çalışabileceği ve Covid-19’un sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri üzerindeki olası etkileri tartışıldı.

Türkiye’den katılan tek belediye başkanı

BM temsilcileri, merkezi ve yerel yönetimler, STK ve iş dünyasından yöneticilerin çalışma deneyimlerini paylaştığı ve dünyanın farklı ülkelerinden 3 bin katılımcının yer aldığı seminerde, kurumsal ve yönetişim anlamında mevcut ve yeni yaklaşımlar ele alındı. Bu toplantıya online katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye’den katılan tek ilçe belediye başkanı oldu.

Kamu ve özel sektör işbirliği konuşuldu

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İletişim Direktörü Dan Thomas’ın moderatörlüğünde gerçekleşen online seminerde, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J Mohammed, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi CEO’su Lise Kingo ve Unilever CEO’su Alan Jope, mevcut kriz döneminde kamu ve özel sektörün yapacağı iş birliği ile korona virüs salgınına karşı hayata geçirilecek sürdürülebilir projeler üzerine görüşlerini belirtti. Bu dönem ile ilgili liderlerin rolünün en başta umut aşılamak olduğu, oluşan krize karşı çok paydaşlı tepkiler verilmesi gerektiği, toplumun ruh sağlığının korunmasının ve genç nüfusun motive edilmesinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca ekonomik krizin derinleşmemesi için iş güvenliği, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak mal ve hizmet üretiminin durmaması ve tedarik zincirinin aksamaması yönünde ortak çaba gösterilmesi gerektiğine değinildi.