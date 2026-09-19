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Galatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar

Şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı! Leao ve Batrakov gibi dünya yıldızlarının gelişiyle formayı unutan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan için Okan Buruk son kararını verdi. Bu sezon kulübeye hapsolan iki tecrübeli isimle Ocak ayında yollar resmen ayrılıyor!

Galatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar
Emre Şen

Yazın Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Lesley Ugochukwu ve Deniz Gül gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk sistemine uymayan isimleri yönetime sunduğu raporla tek tek belirledi.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN HAZİN SON: SADECE 11 DAKİKA!

Galatasaray da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar 1

Ayrılık listesinin en çok konuşulacak ismi şüphesiz İlkay Gündoğan oldu. Büyük umutlarla rotasyona dahil edilen 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, artan forma rekabetinde adeta ezildi. Bu sezon sadece 2 resmi maçta, toplamda yalnızca 11 dakika süre alabilen ve skora hiçbir katkı veremeyen tecrübeli orta sahanın, sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin Ocak ayında karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi planlanıyor.

MİLLİ YILDIZA 1 DAKİKALIK SÜRE! BİLETİ KESİLDİ...

Galatasaray da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar 2

Okan Buruk'un neşter vurduğu ikinci isim ise savunmanın tecrübeli ismi Kaan Ayhan oldu. Yeni transferlerin ve mevcut stoper rotasyonunun gerisinde kalarak formayı tamamen unutan milli yıldız, bu sezon sadece 1 maçta tam 1 dakika sahada kalabildi. Bu tablo, Kaan'ın Buruk'un planlarından tamamen silindiğinin en net kanıtı olarak yorumlandı.

Galatasaray yönetimi, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan ve formaya hasret kalan İlkay Gündoğan ile Ocak ayında yolları ayırarak hem maaş bütçesinde dev bir manevra alanı yaratmayı hem de olası yeni takviyeler için yabancı ve yerli kontenjanını rahatlatmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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