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Başkan Gümrükçü görme engelliler için kitap seslendirdi

12.01.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’nı ziyaret edip görme engelli vatandaşlar için hazırlanan "Atatürk’ün Mirası" isimli kitabı seslendirerek destek oldu.Herkes için eşit ve yaşanabilir bir kent amacıyla engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların sürdürüldüğü Çiğli’de, farkındalık sağlayacak bir uygulamaya daha imza atıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’nı ziyaret edip görme engelli vatandaşlar için hazırlanan "Atatürk’ün Mirası" isimli kitabı seslendirerek destek oldu.
Herkes için eşit ve yaşanabilir bir kent amacıyla engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların sürdürüldüğü Çiğli’de, farkındalık sağlayacak bir uygulamaya daha imza atıldı. Başkan Utku Gümrükçü, gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı yöneticileriyle bir araya gelerek iş birliği içerisinde hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Görüşme sonrasında kitaplıktan seçtiği "Atatürk’ün Mirası" isimli kitabı, engelli bireyler için okudu.

Başkan Gümrükçü: “Engelleri birlikte aşacağız”
Çiğli’yi, tüm vatandaşların eşit, özgür ve destek almadan yaşayabileceği güvenli bir kent hüviyetine kavuşturabilmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Göreve gelir gelmez engelli bireylerimize yönelik hayata geçireceğimiz hizmet ve projeleri kurumsal ve sürdürülebilir kılmak adına ’Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı’ düzenledik. 2020 yılında ilçemizde ikamet eden görme engelli vatandaşlarımıza 50 adet beyaz baston desteğinde bulunduk. Belediyemize ait sosyal tesislerin menülerine Braille alfabesi ekledik. Son olarak da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında çok önemli işlere imza atan Görme Özürlüler Kitaplığı’nı ziyaret ettik. Birlikte yapılabilecek hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Kamu kurumları, vakıflar ve halkımızla el ele vererek engelleri birlikte aşacağız” dedi.

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