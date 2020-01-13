Başkan Gümrükçü’den Ali Rıza Koçer’e yönelik silahlı saldırıya sert tepki

Niğde’de, kayıp dağcıyı kurtarmak isterken helikopterden düşerek şehit olan Astsubay Uğur Görkem Harmankaya’nın adı, İzmir’in Çiğli ilçesinde bir parka verildi. Parkın açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer’e evinin önünde yapılan saldırıyla ilgili, "Bu saldırı Çiğli Belediyesine yapılmıştır. Bunu yapanlar değişime karşı olanlar, gerici odaklardır; rantı kesilenlerdir, imar çeteleridir, mafyalardır" dedi. Çiğli Belediyesi, Evka 6 Mahallesi’nde 3 bin 200 metrekarelik alanda yapılan Şehit Astsubay Uğur Görkem Harmankaya’nın adını taşıyan parkı törenle hizmete açtı. Niğde’de, kayıp dağcıyı kurtarmak isterken helikopterden düşerek şehit olan Astsubay Uğur Görkem Harmankaya’nın adını taşıyan parkın açılış törenine çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli olarak bir değişim başlatmıştık. 2020 bizim için bir değişim ve gelişim yılıydı. Logomuzu oy birliğiyle değiştirdik. Hizmette en iyi standarda yükseltmek için yaklaşık 9 aydır canla başla çalıştık. Bu sürece destek olan tüm belediye personeline ve meclisimizdeki tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum" dedi.

"Failleri önce yargı önünde sonra, cezaevlerinde inşallah çürüyecektir" Gümrükçü, Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer’in evinin önünde aracını park ettiği esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramasını da sert bir dille kınadı. Saldırıdan yar almadan kurtulan Koçer’in olayı ile ilgili Gümrükçü, "Başkan Yardımcımız Ali Rıza Koçer’e yapılan saldırı, onun şahsında Çiğli Belediyesine, Çiğli halkına ve bizim temsil ettiğimiz bütün değerlere yapılmıştır. Bunu kınıyorum. Ali Rıza Koçer demek; Çiğli demek, emek ve alın teri demektir. Koçer demek; ağabeylik, dostluk, yoldaşlık, kardeşlik demektir. Sağcı-solcu demeden herkesin hakkını teslim etmek demektir. Ali Rıza Koçer demek; hiçbir parti ayrımı yapmadan saygılı ve onurlu duruşun temsili demektir. Ali Rıza Koçer, Çiğli halkı ve 9 aydır Çiğli Belediyesi demektir. Bu saldırı Çiğli Belediyesine yapılmıştır. Failleri önce yargı önünde sonra, cezaevlerinde inşallah çürüyecektir. Buradan tekrar lanetliyorum. Çiğli değişim sürecine girdi. Bunu yapanlar değişime karşı olanlar, gerici odaklardır; rantı kesilenlerdir, imar çeteleridir, mafyalardır. Biz bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çiğli halklı ile birlikte Çiğli’de şer odaklarına geçit vermeyeceğiz" dedi.

"Kahramanlığı unutulmayacak"

Başkan Gümrükçü, "Çiğli, Türk Hava Kuvvetlerinin de göz bebeğidir. Tüm pilotlar Çiğli’de yetişiyor. Çiğli pilot yetiştiren ve iki havaalanını içinde barındıran hava kuvvetlerine teşekkür ediyoruz. Haziran ayında yaşadığımız elim bir olayla askerimiz Uğur Görkem Harmankaya’yı kaybettik. Acısını yüreğimizde hissediyoruz. Biz ailesine baş sağlığı diliyoruz. Onlarla birlikte dayanışma duygusunu paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün o ölmedi, bizim aramızda yaşıyor. Bu parkta her gün çocuklarla birlikte olmaya devam edecek. Acılı ailesini tekrar selamlıyorum, kahramanlığı unutulmayacak. Bu park Evka 6 Mahallemizde ölümsüzlüğünün simgesi olacaktır" şeklinde kaydetti.

Milletvekili Kani Beko da saldırıyı kınadı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise saldırıyı kınadığını belirten konuşmasında şöyle dedi:

"Şehit olan Uğur Görkem Harmankaya, vatanı için şehit olmuş genç bir kardeşimizdir. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Bu topraklar bağımsız, demokratik topraklar olsun diye canı pahasına mücadele etmiş o güzel insanların önünde eğiliyorum. Ali Rıza Koçer’i ben tanırım; yıllarca beraber siyaset yaptık. Kendisi emekten, barıştan ve kardeşlikten yana olan bir kardeşimizdir. Bu yapılan saldırı kesinlikle kabul edilemez. Bu saldırı; demokrasiye, emeğe yapılmıştır. Faillerin hemen yakalanıp yargı önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Saldırıyı kınıyorum ve lanetliyorum."