YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Başkan Gümrükçü’den belediye personeline 500 gün sunumu

Başkan Gümrükçü’den belediye personeline 500 gün sunumu

İZMİR HABERLERİ  | 16.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görevde bulunduğu 500 günde yapılan hizmetleri belediye personeline anlattı.Göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 500 günlük sürede yapılan hizmet ve projelerini daha önce siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına anlatan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu kez çalışmalarını belediye personeline anlattı.

Başkan Gümrükçü’den belediye personeline 500 gün sunumu

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, görevde bulunduğu 500 günde yapılan hizmetleri belediye personeline anlattı.
Göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 500 günlük sürede yapılan hizmet ve projelerini daha önce siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına anlatan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu kez çalışmalarını belediye personeline anlattı. Belediyenin tüm müdürlüklerinde görev yapan memur ve işçilerin katıldığı sunum, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Hizmet ve projelerini belediye personeliyle paylaşan Başkan Gümrükçü, korona virüsü salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı sunumda, kentin marka değerinin yükseltilmesi, kurumsal ve mali yapının güçlendirilmesi; kadın, genç ve engellilere yönelik hizmetler, alt ve üst yapı çalışmaları, pandemi sürecinde hayata geçirilen uygulama ve hizmetler ile projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

"Personel düşüncesini bizimle rahatça paylaşmalı"
"Bu toplantı bir hesap verme toplantısıdır" diyerek sözlerine başlayan Başkan Utku Gümrükçü, "Bizi buraya getiren siyasi partilerimiz ve muhalefet partisinin temsilcileri ile STK temsilcilerine yaptığımız sunumla 500 günlük hizmetlerimiz ile projelerimizi anlattık. Şimdi de belediyemizin emekçileriyle bir aradayız. Bu bir reklam değil, hesap verme toplantısıdır. Personelden ricam gördükleri eksikleri bize bildirsinler. Bu çalışmalar sizin çok değerli katkılarınızla gerçekleşti. Şimdi de tüm belediye birimleriyle çalıştay yapmaya karar verdik. Personelimizin tüm düşüncelerini bizimle paylaşmasını önemsiyoruz. Çiğli Belediyesinin algısı, yapılması gereken hizmetler, belediyenin güçlü ve güçsüz yanları nedir, bunları analiz edeceğiz ve kendimize doğru yön tayin edeceğiz. Başarılı belediye Çiğli halkına daha çok fayda sağlar ve biz toplumsal faydayı önemsiyoruz. Belediyenin daha iyi çalışabilmesi için öncelikle kendimizi ve iş yapma şeklimizi geliştirmeli ve değiştirmeliyiz” dedi.
Başkan Gümrükçü, şöyle devam etti:
"Çiğli’de gerçekleştirdiğimiz hizmet ve projelerde katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsedik. Göreve geldiğimizden itibaren kurumsal ve mali yapımızı güçlendirdik. 6 yeni müdürlük kurarak hizmet kapasite ve çeşitliliğimizi artırdık. Kentimizin tanınırlığını uluslararası seviyeye yükselttik. Kadın, genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarına dokunan projeler geliştirdik. Sanata ve spora gereken önemi verdik. Eğitime büyük destek sağlıyoruz. Çalışmalarımıza personelimizin de desteği ile devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Başkan Gümrükçü’den belediye personeline 500 gün sunumu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

İzmir Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
13:02
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Duru Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Merve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"
Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Taksiyi Otomatik Silahlarla Taradılar: 2 Ölü, 1 Yaralı
Taksiyi Otomatik Silahlarla Taradılar: 2 Ölü, 1 Yaralı
İzmir'in Vergi Rekortmenleri
İzmir'in Vergi Rekortmenleri
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.