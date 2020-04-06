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Başkan Gümrükçü’den bir ilk daha: Entübe kutusu

İZMİR HABERLERİ  | 06.04.2020 13:35 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık emekçileri için maske ve siperlik üreten Çiğli Belediyesi, Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde bu kezde hayati önem taşıyan entübe kutusu üretimine başladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı tedbirin elden bırakılmadığı Çiğli ilçesinde, Başkan Utku Gümrükçü önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Başkan Gümrükçü’den bir ilk daha: Entübe kutusu

Korona virüsü salgını ile mücadele eden sağlık emekçileri için maske ve siperlik üreten Çiğli Belediyesi, Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde bu kezde hayati önem taşıyan entübe kutusu üretimine başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı tedbirin elden bırakılmadığı Çiğli ilçesinde, Başkan Utku Gümrükçü önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Daha önce üretilen maskeleri ve PVC su borularından yapılan siperlikleri hastane yönetimlerine teslim eden Başkan Gümrükçü, yoğun bakım hastaları için geliştirilmiş pleksiglass şeffaf malzemelerden üretilen entübe virüs koruma kutularının üretimini başlattı.
Entübasyon sırasında hastanın başını örten entübe kutuları, Çiğli Belediyesi tarafından hijyenik şartlarda paketlenip ihtiyaç duyulan hastanelere teslim edildi.
Halk sağlığını tehdit eden bu sürecin hep birlikte mücadele edilerek geride bırakılabileceğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak biz de halkımızın sağlığını korumak adına ilk günden itibaren mücadelemizi azimle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiç kuşku yok ki insanlığın karşı karşıya olduğu bu tehditte asıl kahramanlar hastanelerde insanüstü bir çabayla mesai yapan sağlık emekçilerimizdir. Bu süreçte kentimizdeki hastanelerde görev yapan sağlık emekçilerimizin ve ailelerinin her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz. Maske ve yüz siperliği üretiminden sonra son olarak yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere entübe kutusu üretimine başladık. Yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliği çeken hastaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu kutular tedavi aşamasında büyük rol oynayacak. Sağlık emekçilerimizi korumak ve tedavilerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu zor günlerde biz sağlık emekçilerini, sağlık emekçileri de bizleri korumak için elinden geleni yapıyor. Bu çalışmada korona günlerinde iyilik hareketinden Fatoş Dayıoğlu’na da destekleri için teşekkür ediyorum. Dayanışma ile güzel günlere ulaşacağız" dedi.

Başkan Gümrükçü’den bir ilk daha: Entübe kutusu

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