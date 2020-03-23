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Başkan Gümrükçü’den “Evde kal” çağrısı

İZMİR HABERLERİ  | 23.03.2020 14:13 | Son Güncelleme

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara “Evde kal” çağrısı yaptı.Başkan Utku Gümrükçü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı yoğun mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Gümrükçü’den “Evde kal” çağrısı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara “Evde kal” çağrısı yaptı.
Başkan Utku Gümrükçü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halk sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı yoğun mücadele çalışmalarına devam ediyor. “Her hafta bir mahallede temizlik” projesi kapsamında sabah erken saatlerde Şirintepe Mahallesinde yapılan çalışmalara mahalle muhtarı Binali Koçak, bürokratlar, şantiye amir ve çalışanlarıyla katılan Başkan Gümrükçü, virüsün yayılmasını engellemek için Çiğlilileri bu süreci evlerinde geçirmeleri konusunda uyardı.

“Evde kal, güvende kal”
Korona virüs ile mücadelede gerekli tedbiri almaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü tedbiri özenle hayata geçiriyoruz. Tüm ekiplerimiz ilçe genelinde aktif olarak görevde. Herhangi bir can kaybı yaşamamamız için vatandaşlarımızdan tek beklentimiz acil durumlar dışında evlerinden dışarıya çıkmamasıdır. Bu süreci evlerimizde izole bir şekilde geçirmeye özen gösterirsek virüsün yayılmasını önlemiş oluruz” dedi.

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