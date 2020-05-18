Başkan Gümrükçü’den üst yapı çalışmalarına yerinde inceleme

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bir yandan ilçe genelinde korona virüs ile ilgili çalışmaları koordine ederken diğer yandan Çiğli’nin birçok yerinde devam eden üst yapı çalışmalarını da yerinde takip ediyor.

Salgın sürecinde korona virüse karşı ilçe genelinde önemli çalışmalar gerçekleştirilen Çiğli Belediyesinde belediyecilik faaliyetleri de aksatılmadan yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince farklı mahallerde başlatılan yol düzeleme, tretuvar ve kilit parke gibi üst yapı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde denetliyor.

Maltepe Mahallesindeki yol düzenlemelerini inceleyen Başkan Gümrükçü, yağış sonrası su göllenmelerini engellemek amacıyla yol kotlarının yeniden düzenlendiğini söyledi. Çalışmalar doğrultusunda sokaklarda toplam 2 bin m2 alan kilit parke taş ile kaplandığını belirten Başkan Gümrükçü, “Tüm belediyecilik hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor. Fen işleri ekiplerimiz de ilçemizin farklı mahallelerinde kilit parke, tretuvar ve yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.