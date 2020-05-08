Başkan Gümüş 23 Nisan hediyelerini evlerde dağıttı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 100’üncü yıl dönümü anısına Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin ödülleri evlerinde verildi.

Menteşe Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklar için 23 Nisan’ın 100’üncü yılına özel düzenlediği resim ve şiir yarışmasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar en güzel kıyafetleri ve en güzel videolarını Menteşe Belediyesi’ne gönderdi. Türkiye’nin dört bir köşesinden katılım sağlanan yarışma sonucunda belediyeye gönderilen tüm videolar Menteşe Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

23 Nisan’ın 100’üncü yılına özel düzenlenen yarışmaya çocukların yoğun ilgisi karşısında duygulanan Başkan Gümüş, sürpriz yaparak hediyelerini kendisi verdi. Evleri tek tek ziyaret eden Başkan Gümüş dereceye giren çocuklara katılımları için teşekkür edip, hediyeler verdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, düzenlenen yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “23 Nisan bu yıl 100’üncü yılı olması nedeniyle bizim için çok önemliydi. Ata’mızın çocuklara armağan ettiği dünyadaki tek bayram olan 23 Nisan’da çocuklarımız salgın nedeniyle evlerinde kaldı. Bayramı kutlamak için belediye olarak resim, şiir ve şarkı yarışması düzenledik. Salgın nedeniyle evlerinde kalan çocuklarımız evde de olsalar bu bayramı kutlayabilsinler istedik. Yarışmamıza ülkemizin dört bir köşesinden katılım sağlandı. Bu da bizim çok mutlu etti. Yarışmaya katılan çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ayrıca yarışmamıza katılım gösteren tüm çocuklarımıza sürpriz hediyeler göndereceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün ziyaretinde resim dalında 11-15 yaş kategorisinde birinci olan Ilgın Durmuş yaptığı resmi Başkan Gümüş’e hediye ederken, 3 -6 yaş kategorisi şiir dalında birinci olan Elif Ece Arslan da birinci geldiği şiirini Başkan Gümüş’e okudu.

