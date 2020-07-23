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Başkan Gümüş, 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.07.2020 15:53 | Son Güncelleme

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının 112’nci yıl dönümü ve Basın Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, “Halkın doğru haber alma hak ve özgürlüğünü sağlamak amacıyla emek veren, gerçek demokrasinin ayrılmaz parçası tüm basın çalışanlarının bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.Mesajında özgür basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Başkan Gümüş, basının haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu kaydetti.

Başkan Gümüş, 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının 112’nci yıl dönümü ve Basın Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, “Halkın doğru haber alma hak ve özgürlüğünü sağlamak amacıyla emek veren, gerçek demokrasinin ayrılmaz parçası tüm basın çalışanlarının bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.
Mesajında özgür basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Başkan Gümüş, basının haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu kaydetti. Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Büyük Önder Atatürk, ‘Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma ve olgunlaştırmada, bir milletin ihtiyaç duyduğu düşünsel gıdayı vermede, özet olarak bir milletin hedefi mutluluk olan ortak doğrultuda yürümesinin sağlanmasında basın, başlı başına bir güç, bir okul, bir öncüdür’ sözü basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu ortaya koymaktadır.
Bu sorumluluk kapsamında ülkemizdeki zor şartlarda tarafsızca görev yapmaya çalışan basın mensuplarının basın bayramını kutluyorum” dedi.

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