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Başkan Gümüş 65 yaş altıya Muğla şivesi ile seslendi

MUĞLA HABERLERİ  | 08.05.2020 13:36 | Son Güncelleme

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Pazar günü 4 saatlik sokağa çıkma izni kullanacak 65 yaş üstü vatandaşların rahat etmesi için Menteşe Belediye Başkanı Muğlalılara Muğla şivesi ile uyarıda bulundu.81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların Pazar günü saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmasının ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 65 yaş altı vatandaşlara Muğla şivesi ile seslenerek, “Goca Moğlalıla.

Başkan Gümüş 65 yaş altıya Muğla şivesi ile seslendi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Pazar günü 4 saatlik sokağa çıkma izni kullanacak 65 yaş üstü vatandaşların rahat etmesi için Menteşe Belediye Başkanı Muğlalılara Muğla şivesi ile uyarıda bulundu.
81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların Pazar günü saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmasının ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 65 yaş altı vatandaşlara Muğla şivesi ile seslenerek, “Goca Moğlalıla. Bazar gün 11.00-15.00 arasında 65’den güccüksen, dalıöğlen hayata çıkmayiven. Endee gocumanlar acık gezsin, oncaazlama ikrah geldi evlen içinde” dedi.
Mesajın altında da bazı kelimelerin herkesin anlayabileceği şeklinde çevirisi yer aldı.

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Muğla Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:09
Yatsı
21:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Mustafa Tezcan Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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