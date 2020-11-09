YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan Gümüş’ten ‘10 Kasım’ mesajı

Başkan Gümüş’ten ‘10 Kasım’ mesajı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Gümüş’ten ‘10 Kasım’ mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı. Başkan Gümüş mesajında “Tarihin akışına yön veren bilgisi, barışçılığı ve karakteri ile eşsiz bir devlet adamı olan Ata’mızı aramızdan ayrılışının 82. Yılında saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece ileri görüşlü bir devlet adamı değil, aynı zamanda büyük bir devrimci ve düşünce adamı olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Atatürk’ün yıllar önce açıkladığı düşüncelerinin güncelliğini koruduğunu ve çağdaşlık yürüyüşünde Türkiye’nin yolunu aydınlattığını kaydetti. Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Büyük Önder Atatürk, ülkenin ve halkın içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, kararlı ve dirençli tutumuyla Türk halkını, bağımsızlık doğrultusunda yönlendirerek zafere ulaştırmıştır. O’nun, ülkemizin kurtuluşu ve çağdaşlaşmasında oynadığı rol, tarihin akışına yön verecek büyüklüktedir. Türk Ulusunun kurtarıcısı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz devlet adamı ve büyük devrimci Atatürk, sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir. Aramızdan ayrılışının 82. yılında, Türk Ulusunun gönlünde ölümsüzleşen Büyük Önder Atatürk’ü bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:32
Öğle
12:55
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Daş Eczanesi
Merkez
Günizi Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.