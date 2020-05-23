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Başkan Günel bayram mesajı yayınladı

AYDIN HABERLERİ  | 23.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlıklı ve güzel günlerde kutlanacak nice bayramlar temennisinde bulundu.Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama yayınlayan Başkan Ömer Günel’in mesajı şöyle: “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde de olsa birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları içerisinde bir Ramazan Ayı’nı daha ardımızda bırakarak bayramı yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Başkan Günel bayram mesajı yayınladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlıklı ve güzel günlerde kutlanacak nice bayramlar temennisinde bulundu.
Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama yayınlayan Başkan Ömer Günel’in mesajı şöyle: “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde de olsa birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları içerisinde bir Ramazan Ayı’nı daha ardımızda bırakarak bayramı yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayram sevincine ve coşkusuna her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zor süreçte Ramazan Bayramı’nın dünyaya, ülkemize, kentimize sevgi, barış, kardeşlik getirmesini temenni ediyor, aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı, güzel günlerde geçireceğiniz nice mutlu bayramlar diliyorum “

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