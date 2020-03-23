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Başkan Günel, çalışmalar ve önlemlerle ilgili dijital toplantı yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 23.03.2020 15:05 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyayı etkisi altına alan Korono virüs (Covid-19) salgınından korunma yollarının başında gelen ‘Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma’ yöntemine dikkat çekmek için belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle olan toplantısını dijital yoldan yaptı.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yine bir ilkin altına imza attı.

Başkan Günel, çalışmalar ve önlemlerle ilgili dijital toplantı yaptı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyayı etkisi altına alan Korono virüs (Covid-19) salgınından korunma yollarının başında gelen ‘Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma’ yöntemine dikkat çekmek için belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle olan toplantısını dijital yoldan yaptı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yine bir ilkin altına imza attı. Korono virüsten korunmanın en etkin yollarından biri olan ‘Yakın Temasta Bulunmaktan Kaçınma’ yöntemine dikkat çekmek isteyen Başkan Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim amirleriyle dijital platform üzerinden toplantı yaptı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda özel olarak oluşturulan Whatsapp Grubu üzerinden Günel’e kentle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri iletildi.

Belediyenin günlük rutin işleyişi sırasında mümkün olduğunca fiziksel temastan kaçındıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bugün teknolojinin bize sunduğu imkanı kullanarak toplantımızı dijital yoldan gerçekleştirdik. Dolayısıyla herkes kendi odasında telefonunu veya bilgisayarını kullanarak toplantıya katıldı. Bu şekilde hem bilim kurulunun önerilerine uyduk hem de çalışanlarımıza örnek olduk. Kuşadası Belediyesi olarak salgını en hafif şekilde atlatmak için her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Günel, çalışmalar ve önlemlerle ilgili dijital toplantı yaptı

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