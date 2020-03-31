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Başkan Günel, dayanışma için maaşını bağışladı

AYDIN HABERLERİ  | 31.03.2020 20:18 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan yardım kampanyalarına maaşını bağışlayarak destek oldu.

Başkan Günel, dayanışma için maaşını bağışladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan yardım kampanyalarına maaşını bağışlayarak destek oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çağrısıyla başlatılan “Aydın Tek Yürek” ile ülke genelinde yürütülen “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” isimli bağış kampanyalarına destekte bulunan Başkan Ömer Günel, “Bu süreci ancak dayanışmayla atlatabiliriz” dedi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde salgın bir hastalık haline gelen Korona virüs’ün ekonomiye yansıyan olumsuz etkileriyle mücadele etmek için Türkiye’de yardım kampanyaları başlatıldı. Çağrılara sessiz kalmayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de maaşının yarısını “Aydın Tek Yürek” diğer yarısını ise “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyalarına bağışladı.

Korona virüs salgınından sosyal ve ekonomik anlamda etkilenen tüm vatandaşlara imkanlar dahilinde yardım etmeye çalıştıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “Bütün dünyada etkisini gösteren Koronavirüs salgını nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Salgının, insan sağlığına etkileri bir tarafa, sosyal ve ekonomik etkileri de çok büyük oluyor. Birçok hemşehrimiz bu süreçte iş yerlerinin kapanması nedeniyle ekonomik zorluk yaşamaya başladı. Yardıma muhtaç hale geldiler. Bu tür kampanyalara karşı hassas olup elimizden geldiği kadar destek vermemiz gerekiyor. Bu kapsamda maaşımın yarısını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioglu’nun çağrısı ile başlatılan “ Aydın Tek Yürek” kampanyasına diğer yarısını da ülke genelinde başlatılan “ Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışlıyorum. Buradan hayırsever hemşehrilerimize sesleniyorum. Güç birliği yapmalıyız. Türk insanı yardımseverdir, komşusu açken tok yatmak istemez. Bu süreci birlikte hareket ederek, dayanışma içerisinde atlatalım. Gün, birlik olma günüdür. Bu zor günleri ancak dayanışmayla atlatabiliriz” dedi.

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