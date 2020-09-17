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Başkan Günel, en başarılı belediye başkanları arasına girdi

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 13:10 | Son Güncelleme

Göreve geldiği günden bu yana yaşama geçirdiği projeler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başarısı, Avrasya Araştırma tarafından yapılan son anket ile bir kez daha ortaya çıktı.

Göreve geldiği günden bu yana yaşama geçirdiği projeler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başarısı, Avrasya Araştırma tarafından yapılan son anket ile bir kez daha ortaya çıktı. Başkan Ömer Günel, Türkiye’nin en başarılı ilçe belediye başkanları arasında yer aldı.
Haziran ayında yapılan ’Korona virüs (Kovid19) Pandemisinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Etkileri’ araştırmasında Türkiye’nin en başarılı 4’üncü ilçe belediyesi seçilen Kuşadası Belediyesi’nin genç ve dinamik başkanı yeni bir başarıya daha imza attı. Türkiye’nin en önemli araştırma şirketlerinden olan Avrasya Araştırma tarafından yapılan son ankette vatandaşlara yöneltilen “İlçe belediye başkanının icraatlarını beğeniyor musunuz?” sorusuna Kuşadalılar’ın yüzde 58,8’i “Evet” yanıtını vererek Başkan Ömer Günel’in başarını bir kez daha tescilledi.
“Kuşadası’na aşkla bağlıyız”
31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 57,54 oranında oy alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadalı hemşehrilerine hizmet etmek için canla başla çalıştıklarını belirterek “Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek hedefi ile çıktığımız yolda geçirdiğimiz 18 ayın ardından hemşehrilerimizin başarımızı takdir etmesi bizlerin moral ve motivasyonunu artıran çok önemli bir etken oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sahip olduğumuz sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürecek, büyük bir aşkla bağlı olduğumuz Kuşadası’nı örnek bir turizm kenti haline getirmek, tüm hemşehrilerimizin kendilerini güven ve huzur içerisinde hissedebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Kentimize en kaliteli hizmeti götürme sürecinde bizlere her zaman destek olan ve başarısı tüm çevreler tarafından kabul gören Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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