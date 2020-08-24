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Başkan Günel, Fikri Sağlar ile buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 24.08.2020 09:15 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’na’ katılmak üzere ilçeye gelen Kültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi ile buluştu.

Başkan Günel, Fikri Sağlar ile buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’na’ katılmak üzere ilçeye gelen Kültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi ile buluştu. Yerel yönetimlerin başında genç ve dinamik başkanlar görmekten mutluluk duyduğunu belirten Fikri Sağlar, “Pandemi sürecinde olmamıza rağmen böylesine güzel bir kitap fuarı düzenlediği için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ediyorum” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu’nun iş birliğiyle düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’ 19 Ağustos’ta kapılarını edebiyatseverlere açtı. Atatürk Meydanı’nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenen, 22 yayın evi ile 40 yazarın katıldığı fuarda Kültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar da yer aldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ekibi ve CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile öğle yemeğinde bir araya gelen Fikri Sağlar, pandemi sürecinde düzenlenen kitap fuarı için Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.
Kuşadası Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerine büyük bir önem verdiğini belirten Kültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, “Toplumun bilinçli olmasının ilk koşulu okumaktan geçer. Sadece bilinçli toplumlar kendilerine verilen hizmetin farkında olur. Bu nedenle okumak çok önemli bir faaliyettir. Ben şahsen her türlü kitabın okunmasından yanayım. Çünkü okuma alışkanlığı geliştikçe insanlar iyi ve kötü kitap arasındaki farkı anlar. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen böylesine güzel bir kitap fuarı düzenlediği için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ediyorum” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise sosyal demokrat kadrodan 3 dönem bakanlık yapan Fikri Sağlar’ı Kuşadası’nda ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Sağlar’ın çok değerli bir siyasetçi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sizin gibi deneyimli bir siyasetçi ile bir araya gelmek bizler için çok değerli. Bizi kırmayıp kitap fuarımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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