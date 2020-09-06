YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Günel jüri üyeleriyle buluştu

Başkan Günel jüri üyeleriyle buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 06.09.2020 23:58 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın büyük finali öncesinde jüri üyeleri ile bir araya gelerek, bilgi, birikim ve deneyimleri ile yarışmaya sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 23.

Başkan Günel jüri üyeleriyle buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın büyük finali öncesinde jüri üyeleri ile bir araya gelerek, bilgi, birikim ve deneyimleri ile yarışmaya sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın büyük final gecesine saatler kala Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, final jüri üyelerini ziyaret etti. Jüride yer alan Tuna Kiremitçi, Ahmet Güvenç, Ali Rıza Türker, Şebnem Özsaran, Cihan Okan, Ümit Acar, Mehtap Meral ve Gültaç Eviz ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, Altın Güvercin’in Kuşadası için önemine dikkat çekerek “Sizler her biriniz alanında uzman ve çok değerli isimler olarak final jürimizde yer alarak bizleri mutlu ettiniz. Sahip olduğunuz bilgi, birikim ve deneyimi bizlerle paylaşarak kentimize ve marka niteliği taşıyan yarışmamıza sunduğunuz katkı için Kuşadası halkı adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gece final coşkusunu ve heyecanını sizlerin de varlığıyla daha da güçlü bir biçimde yaşayacağız” diye konuştu

Başkan Günel jüri üyeleriyle buluştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el eleMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu
Kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu
Sivas'ta altyapı çalışmasında beton büzün üzerine düşen kişi öldü
Sivas'ta altyapı çalışmasında beton büzün üzerine düşen kişi öldü
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Yoğun bakım kapasitesi artırıldı
Yoğun bakım kapasitesi artırıldı

Aydın Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:37
Öğle
13:12
İkindi
16:47
Akşam
19:37
Yatsı
20:55

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Neva Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.