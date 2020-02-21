Başkan GÜnel; "Kadıkalesi’ni Kuşadası turizmine kazandıracağız"

Kentin turizm potansiyelini geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi kazı alanında ziyaretçilerin karşılanıp bilgilendirileceği bir kazı evi ve ziyaretçi merkezi kurmak üzere harekete geçti.

Kuşadası Belediyesi, kentin tarihsel değerlerini korumak ve kültür turizmi alanında kullanmak üzere sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’nde 2001 yılından bu yana sürmekte olan kazı çalışmalarının ve bölgenin tarih öncesi kültürünün anlatılacağı bir kazı evi ve ziyaretçi merkezi kurmak amacıyla çalışmalara başladı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde sürdürülen “Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması) Projesi" doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bornova Belediyesi tarafından Yeşilova Höyüğü’nde inşa edilen kazı evi ve ziyaretçi merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Ömer Günel’e ziyaretinde Kadıkalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Koordinatörü Ayşe Şerifoglu ile Etüt ve Proje Müdürlüğü’nden Mimar Yıldız Yavuz eşlik etti. Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ve Bornova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasin Barut’tan kazı evi ve ziyaretçi merkezi ile ilgili olarak bilgi alan Başkan Ömer Günel, kazı alanını gezdi.