Başkan Günel; "Karanlık kalemler aldıkları talimatla yine karalamaya çalışıyor"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bazı ulusal ve yerel basın kuruluşlarında Kuşadası Belediyesi’ni ve şahsını hedef alan karalama niteliğindeki haberle ilgili açıklamada bulundu.

Basında yer alan “CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin 18 aracı kayıp. Skandalı Sayıştay ifşa etti” başlığıyla yayınladığı habere tepki gösteren Başkan Ömer Günel, “Göreve 2019 yılında başlayan bir belediye başkanının fotoğrafını kullanarak, 2018 yılına ait Sayıştay raporlarıyla şahsımı hedef gösterip yalan haber yapmak ahlaksızlıktır” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, bazı ulusal basın kuruluşlarında çıkan gerçek dışı haberlere tepkisi sert oldu. Haberlerin asılsız olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Bugün bazı taraflı ve karanlık kalemlerin yönetimindeki Web haber portal sitelerinden Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yapılan haberler tamamen gerçek dışıdır. Belediyemize ait hiçbir araç kayıp veya kayıt dışı değildir. Göreve 2019 yılında başlayan bir belediye başkanının fotoğrafını kullanarak, 2018 yılına ait Sayıştay raporlarıyla şahsımı hedef gösterip yalan haber yapmak ahlaksızlıktır. Sayıştay raporlarında bu tarz bir bilgi yer almamakla beraber bahse konu edilen araçlar hali hazırda belediyemizde kayıtlı olarak bulunmaktadır” diye konuştu.