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Başkan Günel; "Karanlık kalemler aldıkları talimatla yine karalamaya çalışıyor"

AYDIN HABERLERİ  | 08.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bazı ulusal ve yerel basın kuruluşlarında Kuşadası Belediyesi’ni ve şahsını hedef alan karalama niteliğindeki haberle ilgili açıklamada bulundu.Basında yer alan “CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin 18 aracı kayıp.

Başkan Günel; "Karanlık kalemler aldıkları talimatla yine karalamaya çalışıyor"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bazı ulusal ve yerel basın kuruluşlarında Kuşadası Belediyesi’ni ve şahsını hedef alan karalama niteliğindeki haberle ilgili açıklamada bulundu.
Basında yer alan “CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin 18 aracı kayıp. Skandalı Sayıştay ifşa etti” başlığıyla yayınladığı habere tepki gösteren Başkan Ömer Günel, “Göreve 2019 yılında başlayan bir belediye başkanının fotoğrafını kullanarak, 2018 yılına ait Sayıştay raporlarıyla şahsımı hedef gösterip yalan haber yapmak ahlaksızlıktır” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, bazı ulusal basın kuruluşlarında çıkan gerçek dışı haberlere tepkisi sert oldu. Haberlerin asılsız olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Bugün bazı taraflı ve karanlık kalemlerin yönetimindeki Web haber portal sitelerinden Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yapılan haberler tamamen gerçek dışıdır. Belediyemize ait hiçbir araç kayıp veya kayıt dışı değildir. Göreve 2019 yılında başlayan bir belediye başkanının fotoğrafını kullanarak, 2018 yılına ait Sayıştay raporlarıyla şahsımı hedef gösterip yalan haber yapmak ahlaksızlıktır. Sayıştay raporlarında bu tarz bir bilgi yer almamakla beraber bahse konu edilen araçlar hali hazırda belediyemizde kayıtlı olarak bulunmaktadır” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara yürüyüşünden korkan Cumhuriyet ve demokrasi düşmanlarının ahlaksızlıktan vazgeçmediğini ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetimindeki belediyeler, Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin ve demokrasisinin gerçek ve tek bekçisidir. Bugün dağdaki teröristlerle işbirliği yapanlar, ortak proje geliştirenler bizim belediyemize ait araçların örgüt hizmetine sunulduğu yönünde gerçek dışı ve omurgasız iddialarda bulunarak kendilerinin karanlık yüzlerini göstermektedirler. Hakkımızda yapılan haberlerle ilgili ilk iş gününde belgeleriyle birlikte tekzipte bulunacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, belediyemiz ve şahsım hakkında bu tarz asılsız ve ahlaksız haberler yapan kurumlara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Ülkemiz üzerindeki her türlü karanlık eylemin arkasındaki bu güçlerle olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

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