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Başkan Günel, Karaova’daki 15 sitenin başkanıyla bir araya geldi

AYDIN HABERLERİ  | 28.08.2020 09:32 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Karaova Mahallesi sahil bandında bulunan 15 sitenin başkanıyla buluştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Karaova Mahallesi sahil bandında bulunan 15 sitenin başkanıyla buluştu. Bölgede yaşanan problemleri birinci ağızdan dinleyen Başkan Ömer Günel, çözümü mümkün olan tüm problemlerin en yakın zamanda giderileceğini belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, gerçekleştirdiği halk toplantılarıyla Kuşadalıların sorunlarına çözüm aramayı sürdürüyor. Başkan Ömer Günel, bu kapsamda Karaova Mahallesi sahil bandında yer alan 15 sitenin başkanıyla buluştu. Erkan Yücel Sahnesi’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Ömer Günel’e Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış, birim müdürleri ve amirleri eşlik etti. Başkan Ömer Günel, site başkanlarının kendisine ilettiği sorunların bir an önce çözülmesi için birim müdürleri ve amirlerine talimat verdi.
Mahallede bulunan bir çiçekçinin çevreyi kirlettiğine dair şikayet alan Başkan Ömer Günel, Zabıta Müdürü Nuri Can’dan sorunun çözülmesini istedi. Toplantı devam ederken harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri söz konusu çiçekçiye ulaşarak hazırladıkları ihbarnameyi iletti. Haberi Başkan Ömer Günel ile toplantıya katılan site başkanlarına ileten Zabıta Müdürü Nuri Can, çiçekçiden kaynaklanan problemlerin en yakın zamanda giderileceğini belirtti.
Bölgede yaşana problemlerin çözümü için en yakın zamanda harekete geçeceklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Geçtiğimiz hafta Mobil Ofis Hizmet Aracımız ile Karaova Mahallesi’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret esnasında bölgede bulunan 15 sitenin başkanıyla problemlerin giderilmesi için özel olarak görüşeceğimin sözünü vermiştim. Bugün o sözümü yerine getirdim. Taleplerinizin birçoğu çözümü mümkün olan sorunlardan oluşuyor. Çalışmalara en yakın zamanda başlayacağız. Kent genelinde, yol, çevre düzenleme, temizlik gibi birçok konuya el attık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar mahallenizde de yatırımlarımız oldu. Bu kapsamda çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bunun sözünü veriyorum. Çalışmalarımızın birçoğunu Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içinde gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emin olun güç birliğimiz sizin mahallenize de ciddi yatırımlar getirecek” diye konuştu.

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