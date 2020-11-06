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Başkan Günel, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 06.11.2020 09:34 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Günel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen depremin ardından yaşanan süreçle ilgili bilgi verdi ve 18 aylık faaliyet raporuyla ilgili bilgileri aktardı.

Başkan Günel, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Günel, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen depremin ardından yaşanan süreçle ilgili bilgi verdi ve 18 aylık faaliyet raporuyla ilgili bilgileri aktardı. Başkan Ömer Günel’i hem geçmiş olsun diyen hem de 18 aylık çalışmaları nedeniyle tebrik eden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başarılarının devamını diledi.
Ziyaretin ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu partimizin Genel Merkezi’nde ziyaret ettim. 18 aylık faaliyet raporumuzu ve yaşadığımız deprem sürecine ilişkin çalışmalarımızı sunduğumuz başkanımızı, kentimizdeki açılışlara da davet ettim. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum “ dedi.

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