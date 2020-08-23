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Başkan Günel kitap fuarına katılan yazarlarla buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 23.08.2020 10:15 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’na katılan yazarlardan Ümit Zileli ve Türker Ertürk, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi ile buluştu.Kuşadası’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu’nun iş birliğiyle düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’ 19 Ağustos’ta kapılarını edebiyat severlere açtı.

Başkan Günel kitap fuarına katılan yazarlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’na katılan yazarlardan Ümit Zileli ve Türker Ertürk, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi ile buluştu.
Kuşadası’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu’nun iş birliğiyle düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’ 19 Ağustos’ta kapılarını edebiyat severlere açtı. Atatürk Meydanı’nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenen, 22 yayın evi ile 40 yazarın katıldığı fuarda usta gazeteci ve yazar Ümit Zileli ile Emekli Tuğamiral ve yazar Türker Ertürk de yer aldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Ekibi ile sabah kahvaltısında buluşan iki usta kalem pandemi sürecinde düzenlenen kitap fuarı için Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.
Kuşadası Kitap Fuarı gibi önemli bir etkinliğe katıldığı için gurur duyduğunu belirten gazeteci ve yazar Ümit Zileli, “Kuşadası’nda olmak mutluluk verici. Kitabın yanında olmak mutluluk verici. Son dönemde insanlarımızın kitaba olan ilgisi arttı. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen bugün burada böylesine güzel bir atmosfere tanıklık etmek beni gerçekten çok sevindirdi. Verdiği desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e bu güzel fuara ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederim” dedi.
Emekli Tuğamiral ve yazar Türker Ertürk ise pandemi sürecinde insanların tecrit hayatına devam etmesinin sürdürülebilir bir durum olmadığının belirterek, “Dünya olarak zor bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Ancak bu süreç içinde mutlaka tedbirleri aksatmadan uygulamamız gerekli. Kuşadası Belediyemizin ev sahipliği yaptığı kitap fuarı birkez daha gösteriyor ki gerekli koşullar ve ortam sağlanırsa pandemi sürecinde de bu tür etkinlikler yapılabilir. İnsanları tecrit ederek bu mücadeleyi kazanmamızın şansı yok. Kuşadası’nda olmaktan mutluyum. Böylesine bir organizasyona destek verdiği için Aydın Büyükşehir Belediyemize ve örnek ev sahipliği ile Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür ederim “ diye konuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de “Birbirinden değerli yazarlarımızı Kuşadası’nda ağırlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Biz Kuşadası’nın adının sadece turizm alanında değil, kültür ve sanat etkinlikleri alanında da ön plana çıkmasını istiyoruz. Bu tür fuarları düzenlememizde bize her zaman destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Günel kitap fuarına katılan yazarlarla buluştu

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